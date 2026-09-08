Яку вживану Toyota Avalon обрати: 5 кращих років випуску седана

Toyota Avalon 2013 року. Фото: netcarshow.com

Японський повнорозмірний седан довгий час пропонував покупцям високий рівень комфорту за цілком адекватною ціною. За майже 30-річну історію виробництва модель здобула репутацію дуже витривалого та просторого автомобіля. На вторинному ринку вживана Toyota Avalon вважається чудовою та значно доступнішою альтернативою дорожчим Lexus. Фахівці профільних видань Consumer Reports, Edmunds та JD Power проаналізували великий масив даних та визначили найвдаліші роки випуску цієї машини.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Гібриди та оновлення

Версія 2019 року випуску відкрила фінальне покоління моделі, отримавши виразний дизайн та сучасні технології. Гібридна модифікація з 2,5-літровим силовим агрегатом загальною потужністю 215 к.с. демонструє вкрай низьку витрату пального на рівні 5,5 л/100 км. Експерти Consumer Reports оцінили надійність цього року випуску найвищим балом 5/5, відзначаючи суттєве покращення керованості у порівнянні з попередніми генераціями.

Останній для ринку 2022 рік випуску став одним з найкращих за всю історію існування цього комфортного седана. Автомобіль виборов найвищу нагороду з безпеки Top Safety Pick+ від інституту IIHS та за увесь час не мав жодної компанії з відкликання. Експерти Edmunds поставили цій версії високу оцінку 7,8/10 за ідеальне поєднання потужності, простору в салоні та високої залишкової вартості.

Заряджена модифікація

Для любителів активного кермування чудово підійде модифікація TRD 2020 року випуску від підрозділу Toyota Racing Development. Модель оснащено потужним 3,5-літровим мотором V6 на 301 к.с., заниженою жорсткою підвіскою, підкермовими пелюстками та допрацьованою вихлопною системою. Водночас навіть базова версія цього року демонструє помірну витрату пального на рівні 8,1 л/100 км у змішаному циклі та має ідеальну оцінку з надійності.

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Початок четвертого покоління 2013 року випуску приніс кардинальні зміни у стилістиці та оснащенні всієї лінійки. Автомобіль першим у своєму класі отримав бездротову зарядку для смартфонів та нову ефективну гібридну установку. Попри дрібне відкликання через датчики системи виявлення зіткнень, екземпляри 2013 року мають максимальні 5/5 балів за надійність та задоволеність власників.

Надійні екземпляри

Екземпляри 2017 року випуску вважаються збалансованим вибором серед машин четвертої генерації на вторинному ринку. Модель отримала оцінку 81/100 від JD Power, що відповідає високій категорії якості та надійності. Автомобіль практично позбавлений дитячих хвороб, має мінімальну кількість скарг та лише два дрібних відкликання за весь період експлуатації.

Фахівці видання Edmunds віддають перевагу саме 2017 року перед 2016 та 2018 роками через кращу підсумкову оцінку в дорожніх тестах. Автомобіль пропонує високий рівень шумоізоляції, надійну автоматичну трансмісію та відмінну плавність ходу на далеких відстанях.

Раніше Новини.LIVE писали, які авто можна купувати навіть з пробігом 300 000 км. Експерт виділив вісім моделей та моторів, які легко долають позначку в пів мільйона кілометрів.

Також механіки назвали автомобілі, які не потребують ремонту. На вторинному ринку машини з пробігом від японських брендів демонструють найвищу зносостійкість.