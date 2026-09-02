Авто з пробігом понад 300 000 км: 8 надійних моделей

Volvo XC60 2014 року. Фото: netarshow.com

Більшість покупців на вторинному ринку лякаються високих цифр на одометрі. Проте чимало моделей від відомих виробників створювалися з суттєвим запасом міцності. Вибір вживаного автомобіля з величезним пробігом може виявитися цілком вдалим рішенням при належному догляді. Експерт виділив вісім моделей та моторів, які легко долають позначку в пів мільйона кілометрів.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Youtube-канал "Юра Горячий".

Реклама

Японські лідери

Японська марка Toyota традиційно асоціюється з надійністю та тривалим ресурсом. Моделі Camry та RAV4 з 2,5-літровим бензиновим мотором або гібридною установкою легко долають понад 500 000 км. Автоматичні коробки передач та планетарні трансмісії гібридів працюють бездоганно, а м'яка підвіска забезпечує високий комфорт.

Кросовер Mitsubishi Outlander третього покоління з 3-літровим бензиновим мотором та класичним 6-ступеневим автоматом демонструє високу витривалість. На відміну від версій 2.4 з варіатором, ця комбінація не створює проблем. Гібридна модифікація PHEV з 2-літровим двигуном також показує гарний ресурс батареї та трансмісії.

Кросовер Honda CR-V третього та четвертого поколінь з 2,2-літровим дизельним мотором і автоматичною коробкою вважається одним з найстійкіших на ринку. Проста підвіска, міцна електрика та ресурсний мотор дозволяють спокійно продати автомобіль навіть після багатьох років експлуатації.

Читайте також:

Німецький дизель

Німецький концерн Volkswagen Group створив дуже ресурсний 3-літровий дизель V6. Цей мотор встановлювали на Audi A6, Audi Q5 та Volkswagen Touareg. При вчасній заміні ланцюгів ГРМ двигун легко виходжує понад 500 000 км, забезпечуючи відмінну тягу.

Седани Mercedes-Benz E-Class у кузові W212 з дизельними моторами 2,2 та 3 л заслужили статус справжніх мільйонників. Ці машини масово працювали в європейських службах таксі, намотуючи величезні пробіги. Міцний блок та надійні автоматичні коробки дозволяють мотору працювати без капремонту.

Легендарний 3-літровий дизельний двигун M57 від BMW став символом витривалості. Цей мотор ставили на BMW 5 Series та кросовери X5, де він спокійно витримує високі навантаження та агресивну їзду. Багато екземплярів досі їздять без капітального ремонту.

Шведська якість

Шведські автомобілі Volvo V60, V70, XC60 та XC70 з власними 5-циліндровими дизельними моторами 2 та 2,4 л відрізняються довговічністю. Вони працюють у парі з 6-ступеневим автоматом Aisin. Кузов чудово пручається корозії, а матеріали салону зношуються повільно.

Головна перевага шведських дизелів полягає у відсутності проблем з поршневою групою та турбінами навіть після 350 000 км. Планове обслуговування обмежується заміною ременя ГРМ, мастила в коробці передач та гальмівних колодок з дисками.

Французькі мотори

Французькі 1,6 та 2-літрові 16-клапанні дизелі HDI від концерну PSA встановлювали на Peugeot, Citroen, а також на машини інших марок (Ford, Volvo, Mazda). Ці мотори відрізняються недорогим обслуговуванням та дешевими деталями. При регулярній заміні мастила такі силові агрегати здатні намотати до 1 000 000 км.

Ремонтопридатність цих моторів залишається найдешевшою серед усіх дизелів на ринку. Повна реставрація однієї форсунки коштує близько 50 доларів, а купівля нової заводської турбіни обійдеться приблизно у 320 доларів.

Раніше Новини.LIVE представляли п’ять найкращих сімейних мінівенів з пробігом. Ці авто залишаються лідерами сегмента завдяки своїй універсальності та високому ресурсу двигунів.

Також читайте про автомобілі з пробігом, які лякають механіків. Деякі моделі двигунів вимагають капітального ремонту ще до досягнення пробігу 100 000 км.