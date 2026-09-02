Автомобили с пробегом свыше 300 000 км: 8 надежных моделей

Volvo XC60 2014 года. Фото: netarshow.com

Большинство покупателей на вторичном рынке пугаются высоких показаний на одометре. Однако многие модели от известных производителей создавались с существенным запасом прочности. Выбор подержанного автомобиля с огромным пробегом может оказаться вполне удачным решением при надлежащем уходе. Эксперт выделил восемь моделей и двигателей, которые легко преодолевают отметку в полмиллиона километров.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Юра Горячий".

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Японские лидеры

Японская марка Toyota традиционно ассоциируется с надежностью и длительным ресурсом. Модели Camry и RAV4 с 2,5-литровым бензиновым двигателем или гибридной установкой легко преодолевают более 500 000 км. Автоматические коробки передач и планетарные трансмиссии гибридов работают безупречно, а мягкая подвеска обеспечивает высокий комфорт.

Кроссовер Mitsubishi Outlander третьего поколения с 3-литровым бензиновым двигателем и классическим 6-ступенчатым автоматом демонстрирует высокую выносливость. В отличие от версий 2.4 с вариатором, эта комбинация не создает проблем. Гибридная модификация PHEV с 2-литровым двигателем также демонстрирует хороший ресурс аккумулятора и трансмиссии.

Кроссовер Honda CR-V третьего и четвёртого поколений с 2,2-литровым дизельным двигателем и автоматической коробкой передач считается одним из самых надёжных на рынке. Простая подвеска, надежная электроника и долговечный двигатель позволяют без проблем продать автомобиль даже после многих лет эксплуатации.

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Немецкий дизель

Немецкий концерн Volkswagen Group создал очень надежный 3-литровый дизельный двигатель V6. Этот двигатель устанавливался на Audi A6, Audi Q5 и Volkswagen Touareg. При своевременной замене цепей ГРМ двигатель легко набегает более 500 000 км, обеспечивая отличную тягу.

Седаны Mercedes-Benz E-Class в кузове W212 с дизельными двигателями объемом 2,2 и 3 л заслужили статус настоящих миллионников. Эти машины массово эксплуатировались в европейских службах такси, намотав огромные пробеги. Прочный блок и надежные автоматические коробки передач позволяют двигателю работать без капитального ремонта.

Легендарный 3-литровый дизельный двигатель M57 от BMW стал символом выносливости. Этот двигатель устанавливали на BMW 5 Series и кроссоверы X5, где он спокойно выдерживает высокие нагрузки и агрессивную езду. Многие экземпляры до сих пор ездят без капитального ремонта.

Шведское качество

Шведские автомобили Volvo V60, V70, XC60 и XC70 с собственными 5-цилиндровыми дизельными двигателями объемом 2 и 2,4 л отличаются долговечностью. Они работают в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. Кузов отлично противостоит коррозии, а материалы салона изнашиваются медленно.

Главное преимущество шведских дизелей заключается в отсутствии проблем с поршневой группой и турбинами даже после 350 000 км. Плановое обслуживание ограничивается заменой ремня ГРМ, масла в коробке передач и тормозных колодок с дисками.

Французские двигатели

Французские 1,6- и 2-литровые 16-клапанные дизели HDI от концерна PSA устанавливались на Peugeot, Citroen, а также на автомобили других марок (Ford, Volvo, Mazda). Эти двигатели отличаются недорогим обслуживанием и дешевыми запчастями. При регулярной замене масла такие силовые агрегаты способны намотать до 1 000 000 км.

Ремонтопригодность этих двигателей остается самой низкой среди всех дизелей на рынке. Полная реставрация одной форсунки стоит около 50 долларов, а покупка новой заводской турбины обойдется примерно в 320 долларов.

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