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Головна Авто Механіки назвали автомобілі, які не потребують ремонту

Механіки назвали автомобілі, які не потребують ремонту

Ua ru
4 вересня 2026 11:40
Надійні авто з пробігом: механіки назвали моделі без поломок
Toyota Yaris 2020 року. Фото: netcarshow.com

Купівля надійного транспортного засобу вимагає ретельного аналізу досвіду майстрів з сервісних центрів. Багато водіїв віддають перевагу динамічній та розкішній техніці, проте висока потужність нерідко супроводжується частими поломками. На вторинному ринку автомобілі з пробігом від японських брендів демонструють найвищу зносостійкість. Фахівці діляться спостереженнями про екземпляри, які практично не вимагають ремонту моторів.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Mirror.

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Поради експертів

Власник автосервісу East Kilbride Autocare Роберт Ханна рекомендує звернути увагу на японську марку Toyota. Досвідчений фахівець зазначає, що екземпляри цього бренду практично не потрапляють до його майстерні з проблемами силових агрегатів. Вони відрізняються низькими витратами на обслуговування та доступною ціною.

Серед конкретних пропозицій майстер виділяє компактний хетчбек Toyota Yaris з бензиновою гібридною установкою. Така модель поєднує високу паливну економічність та надійні вузли. Гібридна система працює бездоганно і розрахована на довгі роки експлуатації.

Альтернативні варіанти

Думку колеги повністю поділяє очільник майстерні Sterrett's Auto Centre Чарлі Стерретт. Він також вважає транспортні засоби цієї марки кращим вибором для щоденних поїздок.

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Експерт окремо відзначає компактну Toyota Aygo з автоматичною коробкою передач. За умови регулярного щорічного технічного обслуговування це авто служить без серйозних поломок та вимагає мінімальних витрат.

Раніше Новини.LIVE писали, чому в Європі дешевшають вживані автомобілі. Для українських покупців та дилерів ця тенденція відкриває нові перспективи при виборі транспорту.

Також читайте про надійні авто з пробігом за ціною 2 000 доларів. Експерти виділили вісім моделей, які відрізняються простою конструкцією та копійчаним ремонтом.

авто автомобіль Toyota вживані авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба

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