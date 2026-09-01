Вживані авто в Європі дешевшають: що це змінить для України

Вживані автомобілі. Фото: Новини.LIVE

Європейський вторинний авторинок демонструє стабільне зниження гуртових цін. Продавці активніше пропонують вживані машини за вигіднішими тарифними сітками. Аналітики ринку фіксують помітне падіння вартості на популярних торгових майданчиках. Для українських покупців та дилерів ця тенденція відкриває нові перспективи при виборі транспорту.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Інститут досліджень авторинку.

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Європейський тренд

Згідно з серпневим звітом B2B-платформи AUTO1 Group, гуртові цінові показники знизилися до позначки 136,4. Порівняно з липнем вартість машин просіла майже на 2%, а відносно минулого року зниження перевищило 3%. За перші вісім місяців ціни фактично вийшли на стабільне плато.

Головною причиною зниження цін виступає повне насичення ринку пропозиціями та відсутність колишнього дефіциту. Додатково вплинув літній сезон відпусток, який змусив оптових продавців знижувати цінники для збереження високої ліквідності складів.

Вплив на Україну

Українські імпортери та приватні покупці отримали змогу викуповувати популярні моделі за нижчою початковою вартістю. Зниження цін у ЄС підвищує конкурентоспроможність європейського транспорту на тлі аукціонів зі США та нових китайських електромобілів.

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Проте кінцевий покупець всередині країни може не відчути пропорційного здешевлення через зміцнення курсу євро. Валютні коливання частково перекривають вигоду, тому наявне зниження закупівельної вартості передусім розширює маржу самих імпортерів.

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Також відомий перекупник назвав вживані автомобілі, яких варто уникати. За його словами, падіння ринкової вартості машини ніяк не здешевлює її обслуговування.