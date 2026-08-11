ТОП-7 авто для міста до 10 000 доларів в Україні: кращі вживані моделі

Buick Encore 2017 року. Фото: netcarshow.com

Міська експлуатація автомобіля висуває особливі вимоги до габаритів, надійності та економічності. Обмежений бюджет у 10 000 доларів дозволяє підібрати компактні машини з практичними моторами та комфортними салонами. Обираючи транспортний засіб для щоденних поїздок у заторах, покупці надають перевагу бензиновим версіям та гібридам, щоб уникнути складних екологічних систем. Експерт підготував рейтинг з семи найбільш збалансованих варіантів на вторинному ринку.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "Юра Горячий".

Практичні авто

На сьомому місці опинився кросовер Honda CR-V третього покоління в дорестайлінговому виконанні. Модель пропонує атмосферні бензинові мотори 2 та 2,4 л з ресурсом понад 500 000 км, які працюють у парі з механікою або надійним 5-ступеневим автоматом. Машина має витривалу підвіску, однак вимагає детальної перевірки кузова та днища на наявність корозії.

Шосте місце посідає Ford Focus, який за 10 000 доларів можна знайти зі свіжими роками випуску. Модель оснащена 2-літровим бензиновим мотором з ланцюговим ГРМ. Купуючи версію з роботом Powershift, варто обирати варіанти з малим пробігом до 80 000 км або з підтвердженою документально заміною коробки передач.

П'яту сходинку посів компактний кросовер Mitsubishi ASX. Він виділяється високим кліренсом, міцною підвіскою та простими бензиновими двигунами. Варіатор Jatco при спокійній їзді та вчасній заміні рідини здатний виходити 200 000–250 000 км, а на ринку легко знайти екземпляри з пробігом до 170 000 км.

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На четвертій позиції розмістився Volkswagen Jetta шостого покоління. За цей бюджет реально придбати машину 2017 року випуску з пробігом 80 000–120 000 км. Турбований бензиновий мотор 1,4 л у зв'язці з DSG демонструє гарну динаміку, помірну витрату пального та ресурс понад 250 000 км.

Трійка лідерів

Третю сходинку займає корейський седан Hyundai Elantra п'ятого покоління. Найкращим вибором є простий 1,6-літровий атмосферний мотор у поєднанні з класичним автоматом та м'якою підвіскою. Головним мінусом моделі залишається слабка заводська шумоізоляція.

Друге місце здобула Toyota Avensis Т27, яка доступна в кузовах седан та універсал. Автомобіль пропонує бензинові мотори 1,8 л або 2 л, які працюють виключно з безступеневим варіатором.

Така трансмісія забезпечує високу паливну економічність та не відбирає потужність двигуна. Автомобіль виділяється високою стійкістю кузова до корозії, м'якою ходовою частиною та просторим салоном з багатим оснащенням.

Перше місце рейтингу посів Buick Encore, який пропонує високу посадку, компактні габарити для зручного паркування та якісну шумоізоляцію. Кросовер оснащується класичним автоматом, має приємні матеріали оздоблення салону та зазвичай продається з невеликим пробігом.

Раніше Новини.LIVE писали, у чому перевага електромобілів з найменшим запасом ходу. Компактні міські моделі пропонують доступну ціну, адже саме батарея становить більшу частину вартості транспортного засобу.

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