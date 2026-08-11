ТОП-7 автомобилей для города до 10 000 долларов в Украине: лучшие подержанные модели

Buick Encore 2017 года. Фото: netcarshow.com

Эксплуатация автомобиля в городских условиях предъявляет особые требования к габаритам, надежности и экономичности. Ограниченный бюджет в 10 000 долларов позволяет подобрать компактные машины с практичными двигателями и комфортными салонами. Выбирая транспортное средство для ежедневных поездок в пробках, покупатели отдают предпочтение бензиновым версиям и гибридам, чтобы избежать сложных экологических систем. Эксперт подготовил рейтинг из семи наиболее сбалансированных вариантов на вторичном рынке.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Юра Горячий".

Практичные авто

На седьмом месте оказался кроссовер Honda CR-V третьего поколения в дорестайлинговом исполнении. Модель предлагает атмосферные бензиновые двигатели объемом 2 и 2,4 л с ресурсом более 500 000 км, которые работают в паре с механической коробкой передач или надежным 5-ступенчатым автоматом. Машина имеет прочную подвеску, однако требует тщательной проверки кузова и днища на наличие коррозии.

Шестое место занимает Ford Focus, который за 10 000 долларов можно найти с недавними годами выпуска. Модель оснащена 2-литровым бензиновым двигателем с цепным ГРМ. При покупке версии с коробкой Powershift стоит выбирать варианты с небольшим пробегом до 80 000 км или с подтвержденной документально заменой коробки передач.

Пятое место занял компактный кроссовер Mitsubishi ASX. Он отличается высоким клиренсом, прочной подвеской и простыми бензиновыми двигателями. Вариатор Jatco при спокойной езде и своевременной замене жидкости способен прослужить 200 000–250 000 км, а на рынке легко найти экземпляры с пробегом до 170 000 км.

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На четвертой позиции оказался Volkswagen Jetta шестого поколения. За этот бюджет реально приобрести автомобиль 2017 года выпуска с пробегом 80 000–120 000 км. Турбированный бензиновый двигатель объемом 1,4 л в сочетании с коробкой DSG демонстрирует хорошую динамику, умеренный расход топлива и ресурс свыше 250 000 км.

Тройка лидеров

Третье место занимает корейский седан Hyundai Elantra пятого поколения. Лучшим выбором является простой 1,6-литровый атмосферный двигатель в сочетании с классической автоматической коробкой передач и мягкой подвеской. Главным минусом модели остается слабая заводская шумоизоляция.

Второе место заняла Toyota Avensis Т27, доступная в кузовах седан и универсал. Автомобиль предлагается с бензиновыми двигателями объемом 1,8 л или 2 л, которые работают исключительно с бесступенчатым вариатором.

Такая трансмиссия обеспечивает высокую топливную экономичность и не отнимает мощность у двигателя. Автомобиль отличается высокой коррозионной стойкостью кузова, мягкой ходовой частью и просторным салоном с богатым оснащением.

Первое место в рейтинге занял Buick Encore, который отличается высокой посадкой, компактными габаритами для удобной парковки и качественной шумоизоляцией. Кроссовер оснащается классической автоматической коробкой передач, имеет приятные материалы отделки салона и, как правило, продается с небольшим пробегом.

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