Подержанные авто в Европе дешевеют: как это отразится на Украине

Подержанные автомобили. Фото: Новости.LIVE

Европейский вторичный рынок автомобилей демонстрирует стабильное снижение оптовых цен. Продавцы все активнее предлагают подержанные машины по более выгодным ценам. Аналитики рынка фиксируют заметное падение стоимости на популярных торговых площадках. Для украинских покупателей и дилеров эта тенденция открывает новые перспективы при выборе транспорта.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Институт исследований авторынка.

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Европейский тренд

Согласно августовскому отчету B2B-платформы AUTO1 Group, оптовые ценовые показатели снизились до отметки 136,4. По сравнению с июлем стоимость автомобилей просела почти на 2%, а по сравнению с прошлым годом снижение превысило 3%. За первые восемь месяцев цены фактически вышли на стабильное плато.

Главной причиной снижения цен является полное насыщение рынка предложениями и отсутствие прежнего дефицита. Дополнительное влияние оказал летний отпускной сезон, который заставил оптовых продавцов снижать цены для поддержания высокой ликвидности складов.

Влияние на Украину

Украинские импортеры и частные покупатели получили возможность приобретать популярные модели по более низкой начальной стоимости. Снижение цен в ЕС повышает конкурентоспособность европейского транспорта на фоне аукционов из США и новых китайских электромобилей.

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Однако конечный покупатель внутри страны может не ощутить пропорционального удешевления из-за укрепления курса евро. Валютные колебания частично перекрывают выгоду, поэтому имеющееся снижение закупочной стоимости прежде всего увеличивает маржу самих импортеров.

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Также известный перекупщик назвал подержанные автомобили, которых стоит избегать. По его словам, падение рыночной стоимости машины никоим образом не удешевляет ее обслуживание.