Альтернативы Volkswagen Passat B7: 5 надежных моделей с пробегом

Volkswagen Passat B7. Фото: wikimedia.org

Поиск практичного семейного авто на вторичном рынке часто сводится к нескольким популярным моделям. Немецкий универсал Volkswagen Passat B7 по-прежнему привлекает покупателей просторным салоном и высокой практичностью. Однако на рынке есть немало интересных машин с другим характером и аналогичным уровнем комфорта. Автомобильные эксперты выделяют пять хороших вариантов, способных заменить немецкую классику.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на The Page.

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Модели VAG

Наиболее близкой альтернативой по своей конструкции является Skoda Octavia A7 Combi. Этот чешский универсал предлагает огромный багажник, простую эргономику и доступные запчасти на любом СТО. Модель построена на общих агрегатах немецкого концерна, поэтому перед сделкой нужно тщательно проверять двигатели TSI, дизели и роботизированные коробки DSG.

Для водителей, предъявляющих высокие требования к максимальному пространству на задних сиденьях, подойдет Skoda Superb II. Автомобиль превосходит по уровню комфорта и пространству для ног пассажиров, но сохраняет привычные технические риски. Общая платформа требует обязательной диагностики двигателя и трансмиссии.

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Европейские конкуренты

Разработанный для европейского рынка Ford Mondeo IV или V поколения подкупает мягкой ходовой частью, приятным управлением и хорошей шумоизоляцией. Покупатели могут выбрать практичный универсал или удобный для повседневных поездок лифтбэк. При выборе дизельной версии TDCi необходимо тщательно проверять состояние топливной системы и записи в сервисной книжке.

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Французский универсал Renault Megane Grandtour III или IV поколения привлекает покупателей доступной ценой и практичностью. Автомобиль славится надёжным и очень экономичным дизельным двигателем 1,5 dCi. Состояние турбины, топливных форсунок и сажевого фильтра лучше, чем цифры на приборах, покажет реальный износ машины.

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Японская классика

Японская Toyota Camry в кузовах XV50 или XV70 предлагает совершенно иной подход с надежными атмосферными бензиновыми двигателями. Этот седан сохраняет высокую ликвидность и комфорт во время движения, но уступает в возможности перевозить габаритные вещи. Большинство экземпляров привозят из США, поэтому кузов требует проверки на наличие последствий серьезных аварий.

Ранее Новини.LIVE писали о том, стоит ли покупать подержанный Volkswagen Passat NMS из США. Эксперты проанализировали особенности трех основных силовых агрегатов модели и подсчитали стоимость ее приобретения в кредит.

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