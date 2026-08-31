Альтернативи Volkswagen Passat B7: 5 надійних моделей з пробігом

Volkswagen Passat B7. Фото: wikimedia.org

Пошук практичного сімейного авто на вторинному ринку часто зводиться до кількох популярних моделей. Німецький універсал Volkswagen Passat B7 досі приваблює покупців просторим салоном та високою практичністю. Проте на ринку є чимало цікавих машин з іншим характером та подібним рівнем комфорту. Автомобільні експерти виділяють п'ять гарних варіантів, які спроможні замінити німецьку класику.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на The Page.

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Моделі VAG

Найближчою заміною за своєю конструкцією виступає Skoda Octavia A7 Combi. Цей чеський універсал пропонує величезний багажник, просту ергономіку та доступні запчастини на кожному СТО. Модель побудована на спільних агрегатах німецького концерну, тому перед угодою треба ретельно перевіряти мотори TSI, дизелі та роботизовані коробки DSG.

Для водіїв з вимогами до максимального простору на задніх сидіннях підійде Skoda Superb II. Автомобіль переважає за рівнем комфорту та запасом ніг для пасажирів, але зберігає знайомі технічні ризики. Спільна платформа вимагає обов’язкової діагностики двигуна та трансмісії.

Європейські конкуренти

Розроблений для європейського ринку Ford Mondeo IV або V покоління підкуповує м'яким ходом підвіски, приємним управлінням та гарною шумоізоляцією. Покупці можуть обрати практичний універсал або зручний для щоденних поїздок ліфтбек. При виборі дизельної версії TDCi треба ретельно перевіряти стан паливної системи та записи у сервісній книжці.

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Французький універсал Renault Megane Grandtour III або IV покоління приваблює покупців доступною ціною та практичністю. Автомобіль славиться надійним та дуже економічним дизельним мотором 1,5 dCi. Стан турбіни, паливних форсунок та сажового фільтра вкаже на реальний знос машини краще за цифри на приладах.

Японська класика

Японська Toyota Camry у кузовах XV50 або XV70 пропонує зовсім інший підхід із надійними атмосферними бензиновими моторами. Цей седан зберігає високу ліквідність та комфорт під час руху, але поступається можливістю перевозити габаритні речі. Більшість екземплярів привозять зі США, тому кузов вимагає перевірки на наслідки важких аварій.

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