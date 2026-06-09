Яке покоління Volkswagen Passat з пробігом варто купити у 2026 році

Volkswagen Passat B8 2020 року. Фото: netcarshow.com

Протягом багатьох десятиліть Volkswagen Passat залишається синонімом надійності, комфорту та практичності на вторинному ринку України. Величезна кількість модифікацій робить підбір гідного екземпляра складною задачею. Щоб покупка не перетворилася на постійні візити до сервісу, варто заздалегідь вивчити специфіку кожного покоління. Аналіз актуальних генерацій допоможе зробити раціональний вибір відповідно до бюджету.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на 24tv.

Ранні генерації

П'яте покоління Passat B5 та його рестайлінг B5+, які випускалися з 1996 по 2005 роки, приваблюють оцинкованим кузовом та витривалим дизелем 1.9 TDI. Проте солідний вік призводить до руйнування бортової проводки та блоку комфорту під килимком водія. Складна алюмінієва підвіска потребує дорогого обслуговування, тому купувати таке авто за 2500–5000 доларів варто лише як тимчасовий варіант.

Наступна генерація Passat B6, що сходила з конвеєра з 2005 по 2010 роки, повернулася до простої підвіски McPherson, але отримала складні бензинові мотори перших серій FSI та TSI. Вони страждали від розтягнення ланцюга ГРМ та високої витрати мастила, а роботизована коробка DSG з сухим зчепленням виявилася малоресурсною. Лакофарбове покриття моделі схильне до швидкої появи корозії на арках та порогах.

Стиль чи простір

Окремим відгалуженням став престижний чотиридверний купе Passat CC, який виготовляли з 2008 по 2016 роки. Взимку скло в безрамкових дверях часто примерзає, а з часом зношуються ущільнювачі, створюючи аеродинамічний шум у салоні. Скошений дах обмежує простір ззаду, а через оригінальне спортивне позиціонування більшість екземплярів на ринку мають сильно зношені турбомотори.

Читайте також:

Для практичних водіїв у бюджеті 9000–11 500 доларів найкращим вибором став європейський Passat B7 (2010–2015) або американський Passat NMS (2011–2015). Німецька версія позбулася проблем з мастилом, хоча робот DSG залишається в зоні ризику. Версія зі США конструктивно простіша, довша та комплектується надзвичайно надійним атмосферним мотором 2,5 л з класичним автоматом Aisin. Головний ризик американських машин полягає в тому, що майже всі вони прибули після ДТП, тому якість ремонту вимагає суворої перевірки.

Сучасний стандарт

Восьме покоління Passat B8, що вироблялося з 2014 по 2023 роки на модульній платформі MQB, вважається еталоном у бізнес-класі за наявності бюджету 15 000–20 000 доларів. Оновлені мотори не мають проблем з мастилом, а модернізовані коробки DSG отримали великий ресурс. Автомобіль повільно втрачає в ціні, пропонує максимальний комфорт і високий рівень безпеки.

Конструктивно B8 досить складний через велику кількість цифрової електроніки та дорогої матричної оптики. Будь-яке усунення електричних збоїв потребує виключно кваліфікованого сервісу. На ринку є ризик натрапити на машини зі змотаним пробігом з ЄС, тому ретельна перевірка історії залишається обов'язковою.

Найсвіжіша генерація Passat B9, яка дебютувала у 2024 році, випускається лише в кузові універсал і через високу вартість на вторинному ринку наразі купується рідко.

Раніше Новини.LIVE писали про найкращі вживані машини з автоматичною коробкою передач. На вторинному ринку України представлено чимало гідних варіантів, які пропонують ідеальне поєднання надійності, простоти конструкції та довговічності.

Також читайте, які популярні кросовери не пройшли тест витривалості на 100 000 км. Німецьке видання Auto Bild спільно з експертами організації DEKRA регулярно проводить масштабні випробування автомобілів.