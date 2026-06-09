Какое поколение Volkswagen Passat с пробегом стоит купить в 2026 году

Volkswagen Passat B8 2020 года. Фото: netcarshow.com

На протяжении многих десятилетий Volkswagen Passat остается синонимом надежности, комфорта и практичности на вторичном рынке Украины. Огромное количество модификаций делает подбор достойного экземпляра сложной задачей. Чтобы покупка не превратилась в постоянные визиты в сервис, стоит заранее изучить специфику каждого поколения. Анализ актуальных генераций поможет сделать рациональный выбор в соответствии с бюджетом.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на 24tv.

Ранние генерации

Пятое поколение Passat B5 и его рестайлинг B5+, которые выпускались с 1996 по 2005 годы, привлекают оцинкованным кузовом и выносливым дизелем 1.9 TDI. Однако солидный возраст приводит к разрушению бортовой проводки и блока комфорта под ковриком водителя. Сложная алюминиевая подвеска требует дорогостоящего обслуживания, поэтому покупать такое авто за 2500-5000 долларов стоит только как временный вариант.

Следующая генерация Passat B6, сходившая с конвейера с 2005 по 2010 годы, вернулась к простой подвеске McPherson, но получила сложные бензиновые моторы первых серий FSI и TSI. Они страдали от растяжения цепи ГРМ и высокого расхода масла, а роботизированная коробка DSG с сухим сцеплением оказалась малоресурсной. Лакокрасочное покрытие модели склонно к быстрому появлению коррозии на арках и порогах.

Стиль или пространство

Отдельным ответвлением стало престижное четырехдверное купе Passat CC, которое выпускалось с 2008 по 2016 годы. Зимой стекла в безрамочных дверях часто примерзают, а со временем изнашиваются уплотнители, создавая аэродинамический шум в салоне. Скошенная крыша ограничивает пространство сзади, а из-за оригинального спортивного позиционирования большинство экземпляров на рынке имеют сильно изношенные турбомоторы.

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Для практичных водителей в бюджете 9000-11 500 долларов лучшим выбором стал европейский Passat B7 (2010-2015) или американский Passat NMS (2011-2015). Немецкая версия избавилась от проблем с маслом, хотя робот DSG остается в зоне риска. Версия из США конструктивно проще, длиннее и комплектуется чрезвычайно надежным атмосферным мотором 2,5 л с классическим автоматом Aisin. Главный риск американских машин заключается в том, что почти все они прибыли после ДТП, поэтому качество ремонта требует строгой проверки.

Современный стандарт

Восьмое поколение Passat B8, производившееся с 2014 по 2023 годы на модульной платформе MQB, считается эталоном в бизнес-классе при наличии бюджета 15 000-20 000 долларов. Обновленные моторы не имеют проблем с маслом, а модернизированные коробки DSG получили большой ресурс. Автомобиль медленно теряет в цене, предлагает максимальный комфорт и высокий уровень безопасности.

Конструктивно B8 достаточно сложный из-за большого количества цифровой электроники и дорогой матричной оптики. Любое устранение электрических сбоев требует исключительно квалифицированного сервиса. На рынке есть риск наткнуться на машины со смотанным пробегом из ЕС, поэтому тщательная проверка истории остается обязательной.

Самая свежая генерация Passat B9, которая дебютировала в 2024 году, выпускается только в кузове универсал и из-за высокой стоимости на вторичном рынке пока покупается редко.

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