Лучшие подержанные машины с автоматической коробкой передач

Mazda3 2015 года. Фото: thecarconnection.com

Покупка подержанного автомобиля с автоматической трансмиссией требует взвешенного подхода, так как ремонт гидротрансформатора или работа может принести серьезную финансовую боль. На вторичном рынке Украины представлено немало достойных вариантов, которые предлагают идеальное сочетание надежности, простоты конструкции и долговечности. Ориентация на проверенные временем японские, американские и европейские платформы позволяет найти прочную машину под любой кошелек. Главное выбирать простые технические решения с минимальным количеством капризной электроники.

Авто до 6000 долларов

Начальный сегмент предлагает конструктивно простые японские модели с высоким запасом прочности. Достойным выбором являются автомобили бренда Mitsubishi, а именно Outlander первой генерации, минивэн Grandis и седан Galant. Эти машины оснащены проверенным 4-ступенчатым автоматом классической разработки. Трансмиссия не отличается молниеносным переключением или чрезмерной экономией топлива, однако легко преодолевает более 400 000 км. Она работает в паре с надежными атмосферными моторами объемом 2 л или 2,4 л, которые не имеют дорогих форсунок или турбин.

Альтернативой большим авто является компактная Mazda 3 первого поколения, выпускавшаяся в 2004-2006 годах. Несмотря на слабую устойчивость кузова к коррозии, ее бензиновые атмосферные моторы 1,6 л и 2 л в сочетании с классическим автоматом демонстрируют приятную динамику и ресурс более 300 000 км. Для любителей комфорта подойдет Ford Mondeo четвертого поколения с атмосферным двигателем 2,3 л и японским автоматом Aisin. Эту модификацию часто ошибочно путают с ненадежными турбомоторами от Mazda и роботом Powershift, из-за чего на рынке она стоит незаслуженно дешево.

Авто до 8000 долларов

В этой категории можно рассматривать обновленную Mazda 3 второго поколения в рестайлинге, где существенно выше шансы найти живой кузов без следов сварки или шпаклевки. Однако гораздо более солидным и комфортным вариантом является большая Mazda 6 в кузове GH. Модель привлекает покупателей стильной внешностью, просторным салоном и улучшенной устойчивостью к ржавчине по сравнению со старшими родственниками.

Лучшим выбором для линейки GH являются бензиновые атмосферные двигатели объемом 2 л или 2,5 л. Они обеспечивают отличную тягу и работают в связке с беспроблемным 6-ступенчатым автоматом, который выдерживает длительные нагрузки. Покупка такой Mazda выглядит рациональнее приобретения свежих Ford Focus или Fiesta тех же лет, поскольку ремонт американского робота Powershift может быстро потребовать более 2000 долларов.

Авто до 10 000 долларов

Этот финансовый уровень позволяет присматриваться к более свежим европейским и американским платформам 2014-2015 годов выпуска. Отличным вариантом является Volkswagen Jetta, где самой практичной версией считается автомобиль с мотором 1,8 л TSI. Главное преимущество этой модификации заключается в том, что она оснащалась классической и выносливой автоматической коробкой передач Aisin, а не роботом. Для любителей дизельной техники идеальным выбором станет Skoda Octavia A5 с двухлитровым дизелем и мокрой 6-ступенчатой коробкой DSG DQ250, которая спокойно выходит 350 000 км.

Третьим надежным представителем категории является седан Ford Fusion. Вопреки стереотипам, на эту модель устанавливали обычный гидротрансформаторный автомат. Наиболее безотказной версией является Fusion с простым атмосферным двигателем объемом 2,5 л. Эта связка является очень ресурсной и дешевой в обслуживании, хотя покупателю придется смириться с довольно скромным базовым оснащением салона.

Авто до 12 000 долларов

Для ценителей сверхнадежных кроссоверов эталоном остается Honda CR-V третьего поколения с бензиновыми двигателями 2 л или 2,4 л и крепким автоматом. Также в этот бюджет вписывается компактная Mazda 3 третьей генерации 2014-2015 годов выпуска с высокоэффективным мотором 2 л SkyActiv. Благодаря современным заводским настройкам 6-ступенчатой автоматической трансмиссии, потребление топлива в черте города удерживается на отметке до 10 л/100 км.

В дизельном сегменте выделяются шведские седаны и универсалы Volvo S60 и V60 2011-2012 годов выпуска. Их 5-цилиндровые дизели D5 объемом 2 л или 2,4 л в паре с автоматом Aisin обладают образцовой устойчивостью к коррозии. Достойную конкуренцию им составляют полноприводный дизельный кроссовер Nissan Qashqai на классическом автомате, а также технологичный хэтчбек Peugeot 308 после 2015 года выпуска с дизелем BlueHDi и современной коробкой от Aisin.

Авто до 15 000 долларов

Флагманом надежности по этой цене выступает легендарная Toyota Camry в кузове 50. Атмосферный бензиновый мотор 2,5 л в сочетании с мягкой подвеской и трансмиссией с ресурсом более 400 000 км дарит водителю абсолютную уверенность в дороге и феноменальную ликвидность на рынке. С немецкой стороны отличную репутацию имеет универсал Volkswagen Passat B8 с экономным двухлитровым дизелем и DSG, который получил более качественное лакокрасочное покрытие кузова.

Для желающих получить свежий кроссовер подойдет Ford Escape 2018-2019 годов выпуска с надежным атмосферником 2,5 л, который легко переваривает установку газобаллонного оборудования. Поклонники японского стиля могут смело покупать седан Mazda 6 или кроссовер Mazda CX-5 первой генерации с моторами 2 л или 2,5 л SkyActiv на 6-ступенчатом автомате.

Закрывает список обновленный Mitsubishi Outlander третьего поколения. Его атмосферный двигатель 2,4 л работает в паре с вариатором, который при условии правильной компьютерной диагностики и отсутствии перегревов без проблем служит 200 000-250 000 км, предлагая огромный семейный салон и крепкую ходовую часть.

