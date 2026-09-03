ТОП-8 вживаних авто до 2000 доларів: надійні та дешеві у ремонті

Chery Kimo 2027 року. Фото: infocar.ua

Купівля вживаного транспортного засобу за обмеженого бюджету вимагає особливої уважності до технічного стану. На ринку пропонують як абсолютно виснажені екземпляри, так і дуже витривалі машини. Водії можуть підібрати дешеві вживані автомобілі для роботи, сім'ї чи щоденних поїздок містом. Експерти виділили вісім моделей до 2000 доларів, які відрізняються простою конструкцією та копійчаним ремонтом.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал AutoMess.

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Найдешевші моделі

Вітчизняний Daewoo Lanos разом з Sens залишаються лідерами за ліквідністю на ринку. Найкращим вибором виступає Lanos з 1,5-літровим мотором на 86 к.с. та чавунним блоком. За належного догляду силовий агрегат проходить до 400 000 км до першого ремонту, а версії польської чи корейської збірки мають гарну оцинковку та кондиціонер.

Компактний хетчбек Chery Kimo приваблює покупців відносно свіжим роком випуску та дизайном від ательє Bertone. Мотор 1,3 л на 83 к.с. розробляли спільно з австрійською компанією AVL, і він має чавунний блок. Машина пропонує багату комплектацію з кондиціонером, чотирма склопідіймачами та парктроніком, але вимагає антикорозійної обробки тонкого кузова.

Робочі конячки

Легендарний німецький Volkswagen Passat B3 володіє монументальним запасом міцності та великим багажником. Бензиновий мотор 1,8 л з моновпорскуванням та дизель 1.9 проходять понад 500 000 км. Підвіска з масивними важелями спереду та міцною балкою ззаду легко витримує високі навантаження на будь-якому покритті.

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Французький каблучок Renault Kangoo першого покоління вважається одним з найпрактичніших авто для малого бізнесу та дачі. Найкращими варіантами є бензиновий мотор 1,4 л на 75 к.с. або простий дизель 1.9 на 65 к.с. Задня 4-торсіонна балка дозволяє перевозити до 600 кг вантажу без пробиття підвіски, а оцинкований кузов добре протистоїть корозії.

Комфортний клас

Французький ліфтбек Renault Laguna першого покоління пропонує високий рівень затишку та двосторонню оцинковку кузова. Двигуни K4M 1.6 та F4P 1.8 мають чавунні блоки та витримують понад 350 000 км. М'яка підвіска буквально згладжує нерівності дороги, а салон тішить велюровим оздобленням, якісною шумоізоляцією та клімат-контролем.

Японський седан Mazda 626 GE отримав 16-клапанні атмосферні мотори 1,8 та 2 л з чавунним блоком. Повністю незалежна багатоважільна підвіска ззаду забезпечує відмінну керованість у поворотах. Проте слабким місцем моделі виступає кузов, який швидко піддається іржі без належного антикорозійного захисту.

Доступний C-клас

Німецький Opel Astra G пропонує якість європейського C-класу з повністю оцинкованим кузовом. 8-клапанний мотор 1.6 на 75 к.с. не гне клапани при обриві ременя ГРМ та відрізняється високою надійністю. Збита підвіска чудово тримає дорогу на швидкості, а якісний салон довго не видає сторонніх звуків.

Седан Daewoo Nexia побудований на перевіреній платформі Opel Kadett та пропонує надійний мотор 1.5 на 75 к.с. За 2000 доларів можна знайти машини в багатій комплектації GLEM з кондиціонером, гідропідсилювачем та багажником на 530 л. Проте кузов не має оцинковки, тому вимагає обов'язкового огляду порогів та арок на наявність корозії.

Раніше Новини.LIVE писали, чому в Україні дорожчають вживані автомобілі. Загальна динаміка демонструє помітне підтягування середніх цін практично в усіх сегментах.

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