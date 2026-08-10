Вживані авто в Україні подорожчали: що відбувається на ринку

Авто з пробігом. Фото: Новини.LIVE

Подорожчання пального на автозаправних станціях змусило продавців машин переглянути свої фінансові очікування. Купуючи вживані автомобілі, потенційні власники все частіше зважають на подальші витрати на заправку. Аналітики дослідили масив оголошень і з'ясували, як змінилися заявлені цінники на вторинному ринку протягом останнього місяця. Загальна динаміка демонструє помітне підтягування середніх цін практично в усіх сегментах.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Інститут досліджень авторинку.

Бензин і дизель

Бензинові машини залишаються наймасовішою категорією вторинного ринку з середньою ціною близько 9500 доларів. За місяць їхня вартість зросла на 5,6%, що відбувається паралельно зі зростанням ціни популярного бензину А-95 з 74,5 до 81 грн/л. Водії надають перевагу цьому сегменту через відносну простоту та зрозумілість обслуговування.

Дизельні варіанти також показали тимчасовий приріст середньої вартості на 2,6%, піднявшись до позначки 9900 доларів. Проте втримати ці позиції буде складно, адже вартість дизельного пального на АЗС підскочила із 76 до 93 грн/л. Наступний моніторинг з високою ймовірністю зафіксує зниження цінників через тиск з боку покупців.

ГБО та гібриди

Сегмент автомобілів з газобалонним обладнанням показав повну стабільність, зберігши середню ціну на рівні 4500 доларів. Навіть зростання вартості автогазу з 40,50 до 43,50 грн/л не порушило баланс у цій бюджетній категорії. Покупці сприймають такі машини як робочий інструмент, де ціна залишається вирішальним фактором.

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Гібридні автомобілі продемонстрували найбільше зростання середньої ціни, додавши одразу 7,1% до позначки 25 700 доларів. Головним драйвером такого стрибка стало оновлення парку шляхом перетоку свіжих машин, таких як Toyota RAV4, з первинного ринку на вторинний.

Інфографіка: eauto.org.ua

Електричний сегмент

Електромобілі демонструють стабільне зростання середньої ціни на 3,3%, досягнувши позначки 21 700 доларів. Попит на них залишається стійким, попри повернення ПДВ та обмеженість кола покупців з власною розеткою. Ринок електричних машин в Україні остаточно сформувався як прагматичний сегмент для щоденного використання.

Раніше Новини.LIVE писали, чи варто купувати автомобіль з пробігом 200 000 км. Фахівці наголошують, що в сучасних реаліях це лише показник пройденої відстані, а не вирок.

Також читайте, чому українські водії остерігаються вживаних французьких авто. Більшість аргументів проти ґрунтуються на чужому досвіді, старих форумах або спогадах про автомобілі віком понад 15–20 років.