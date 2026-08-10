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Главная Авто Почему в Украине дорожают подержанные автомобили

Почему в Украине дорожают подержанные автомобили

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2026 10:50
Подержанные авто в Украине подорожали: что происходит на рынке
Автомобиль с пробегом. Фото: Новини.LIVE

Подорожание топлива на автозаправочных станциях заставило продавцов автомобилей пересмотреть свои финансовые ожидания. При покупке подержанных автомобилей потенциальные владельцы все чаще учитывают будущие расходы на заправку. Аналитики изучили массив объявлений и выяснили, как изменились заявленные цены на вторичном рынке за последний месяц. Общая динамика демонстрирует заметный рост средних цен практически во всех сегментах.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Институт исследований авторынка.

Бензин и дизель

Бензиновые автомобили остаются самой массовой категорией вторичного рынка со средней ценой около 9500 долларов. За месяц их стоимость выросла на 5,6%, что происходит параллельно с ростом цены на популярный бензин А-95 с 74,5 до 81 грн/л. Водители отдают предпочтение этому сегменту из-за относительной простоты и понятности обслуживания.

Дизельные варианты также показали временный рост средней стоимости на 2,6%, поднявшись до отметки 9900 долларов. Однако удержать эти позиции будет сложно, ведь стоимость дизельного топлива на АЗС подскочила с 76 до 93 грн/л. Следующий мониторинг с высокой вероятностью зафиксирует снижение цен из-за давления со стороны покупателей.

ГБО и гибриды

Сегмент автомобилей с газобаллонным оборудованием продемонстрировал полную стабильность, сохранив среднюю цену на уровне 4500 долларов. Даже рост стоимости автогаза с 40,50 до 43,50 грн/л не нарушил баланс в этой бюджетной категории. Покупатели воспринимают такие машины как рабочий инструмент, где цена остается решающим фактором.

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Гибридные автомобили продемонстрировали наибольший рост средней цены, прибавив сразу 7,1% до отметки 25 700 долларов. Главным фактором такого скачка стало обновление автопарка за счет перехода новых автомобилей, таких как Toyota RAV4, с первичного рынка на вторичный.

Ціни на вживані авто в Україні: інфографіка
Инфографика: eauto.org.ua

Сегмент электромобилей

Электромобили демонстрируют стабильный рост средней цены на 3,3%, достигнув отметки в 21 700 долларов. Спрос на них остается устойчивым, несмотря на возврат НДС и ограниченность круга покупателей, имеющих собственную розетку. Рынок электромобилей в Украине окончательно сформировался как прагматичный сегмент для повседневного использования.

Ранее Новини.LIVE писали о том, стоит ли покупать автомобиль с пробегом 200 000 км. Эксперты отмечают, что в современных реалиях это лишь показатель пройденного расстояния, а не приговор.

Также читайте, почему украинские водители опасаются подержанных французских автомобилей. Большинство аргументов против основаны на чужом опыте, старых форумах или воспоминаниях об автомобилях возрастом более 15–20 лет.

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Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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