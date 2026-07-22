Лучшие подержанные автомобили 2016 года: восемь моделей с огромным ресурсом

Volkswagen Passat 2016 года. Фото: drive.com.au

Автомобили 2016 года выпуска сочетают в себе проверенные временем технические решения и разумную стоимость на вторичном рынке. В таких машинах пока нет избыточного количества сенсорных панелей, а большинство детских болезней было полностью устранено еще на заводе. Кроме того, большинство из них уже соответствуют экологическим нормам Евро-6. Эксперты выделили восемь моделей, на которые стоит обратить внимание при поиске.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

Городские варианты

Компактная Toyota Aygo второго поколения считается отличным вариантом для мегаполиса благодаря высокой надежности 3-цилиндрового двигателя. Автомобиль неприхотлив в обслуживании и легко маневрирует в плотном потоке. Слабыми местами модели являются быстрый износ сцепления при постоянной езде в пробках и скромная шумоизоляция.

Еще одним достойным представителем класса является Opel Corsa E. Модель отличается продуманной конструкцией, простым управлением и недорогими запчастями. С возрастом внутри ходовой части могут изнашиваться стойки стабилизатора и сайлентблоки рычагов, поэтому при осмотре следует проверять подвеску.

Надежная классика

Хэтчбек Volkswagen Golf 7 считается одним из лучших поколений модели. Бензиновые двигатели 1.2 TSI и 1.4 TSI серии EA211 получили надежный ремень ГРМ вместо капризной цепи. Кузов и салон собраны очень качественно, а при покупке версий с коробкой DSG DQ200 стоит лишь проверить плавность трогания с места.

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Седан Volkswagen Passat B8 является эталоном среднеразмерного класса для дальних поездок. Его дизельные двигатели серии EA288 работают с сухим ремнем ГРМ и служат очень долго.

Представительский Mercedes-Benz E-Class (W212) 2016 года стал последней и самой совершенной моделью в своём поколении. При осмотре автомобиля следует проверить задний подрамник на наличие коррозии и состояние клапана EGR.

Семейные автомобили

Фургон Volkswagen Caddy отличается огромным объемом салона и коммерческой надежностью узлов. Для семьи лучше выбирать пассажирские версии с бензиновыми или дизельными двигателями Евро-6. Запчасти к этой машине стоят недорого и продаются в любом магазине.

Микроавтобус Mercedes-Benz V-Class обеспечивает уровень комфорта легкового автомобиля и премиальную отделку. Подержанные экземпляры требуют диагностики электроники, а также проверки турбины и расхода масла.

Автомобили с харизмой

Кабриолет BMW 2 Series (F23) сочетает в себе задний привод, хорошую динамику и качественные материалы. Даже спустя годы в салоне нет следов износа, а подвеска остается в хорошем состоянии. При большом пробеге важно проверять историю обслуживания и расход масла.

Полноценный внедорожник Suzuki Jimny третьего поколения ценят за простую механику и высокую проходимость. Он не слишком удобен на автобане, зато очень медленно теряет в цене.

Ранее Новини.LIVE писали, что в рейтинге надежности подержанных автомобилей доминирует одна марка, но это не Toyota. Новое исследование, основанное на реальном опыте эксплуатации, показало, какие машины редко доставляют владельцам хлопоты с посещением сервиса.

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