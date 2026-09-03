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Главная Авто Надежные подержанные автомобили по цене 2 000 долларов

Надежные подержанные автомобили по цене 2 000 долларов

Ua ru
3 сентября 2026 15:45
ТОП-8 подержанных автомобилей до 2000 долларов: надёжные и недорогие в ремонте
Chery Kimo 2027 года. Фото: infocar.ua

Покупка подержанного транспортного средства при ограниченном бюджете требует особого внимания к его техническому состоянию. На рынке представлены как совершенно изношенные экземпляры, так и очень надежные машины. Водители могут подобрать дешевые подержанные автомобили для работы, семьи или повседневных поездок по городу. Эксперты выделили восемь моделей стоимостью до 2000 долларов, которые отличаются простой конструкцией и недорогим ремонтом.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал AutoMess.

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Самые дешевые модели

Отечественный Daewoo Lanos вместе с Sens остаются лидерами по ликвидности на рынке. Лучшим выбором является Lanos с 1,5-литровым двигателем мощностью 86 л.с. и чугунным блоком. При надлежащем уходе силовой агрегат проходит до 400 000 км до первого ремонта, а версии польской или корейской сборки имеют хорошую оцинковку и кондиционер.

Компактный хэтчбек Chery Kimo привлекает покупателей относительно свежим годом выпуска и дизайном от ателье Bertone. Двигатель объемом 1,3 л мощностью 83 к.с. разрабатывался совместно с австрийской компанией AVL и имеет чугунный блок. Автомобиль предлагает богатую комплектацию с кондиционером, четырьмя стеклоподъемниками и парктроником, но требует антикоррозионной обработки тонкого кузова.

Рабочие лошадки

Легендарный немецкий Volkswagen Passat B3 обладает монументальным запасом прочности и большим багажником. Бензиновый двигатель объемом 1,8 л с моновпрыском и дизель 1,9 проходят более 500 000 км. Подвеска с массивными рычагами спереди и прочной балкой сзади легко выдерживает высокие нагрузки на любом покрытии.

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Французский фургон Renault Kangoo первого поколения считается одним из самых практичных автомобилей для малого бизнеса и дачи. Лучшими вариантами являются бензиновый двигатель объемом 1,4 л мощностью 75 л.с. или простой дизель объемом 1,9 л мощностью 65 л.с. Задняя 4-торсионная балка позволяет перевозить до 600 кг груза без пробивания подвески, а оцинкованный кузов хорошо противостоит коррозии.

Комфортный класс

Французский лифтбэк Renault Laguna первого поколения предлагает высокий уровень комфорта и двустороннюю оцинковку кузова. Двигатели K4M 1,6 и F4P 1,8 имеют чугунные блоки и выдерживают более 350 000 км. Мягкая подвеска буквально сглаживает неровности дороги, а салон радует велюровой отделкой, качественной шумоизоляцией и климат-контролем.

Японский седан Mazda 626 GE получил 16-клапанные атмосферные двигатели объемом 1,8 и 2 л с чугунным блоком. Полностью независимая многорычажная подвеска сзади обеспечивает отличную управляемость в поворотах. Однако слабым местом модели является кузов, который быстро подвергается коррозии без надлежащей антикоррозионной защиты.

Доступный C-класс

Немецкий Opel Astra G предлагает качество европейского C-класса с полностью оцинкованным кузовом. 8-клапанный двигатель объемом 1,6 л и мощностью 75 л.с. не гнет клапаны при обрыве ремня ГРМ и отличается высокой надежностью. Настроенная подвеска отлично держит дорогу на скорости, а качественный салон долго не издает посторонних звуков.

Седан Daewoo Nexia построен на проверенной платформе Opel Kadett и оснащён надежным двигателем объёмом 1,5 л и мощностью 75 л.с. За 2000 долларов можно найти автомобили в богатой комплектации GLEM с кондиционером, гидроусилителем и багажником объемом 530 л. Однако кузов не имеет оцинковки, поэтому требует обязательного осмотра порогов и арок на наличие коррозии.

Ранее Новини.LIVE писали о том, почему в Украине дорожают подержанные автомобили. Общая динамика демонстрирует заметный рост средних цен практически во всех сегментах.

Также читайте, стоит ли покупать автомобиль с пробегом 200 000 км. Техническое состояние зависит от условий эксплуатации и регулярности обслуживания.

рейтинг цены автомобиль Volkswagen Renault подержанные авто Mazda Opel Chery
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба

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