ТОП-8 подержанных автомобилей за 7000 долларов: лучшие предложения на рынке

Suzuki Grand Vitara 2013 года. Фото: netcarshow.com

Покупка подержанного автомобиля при ограниченном бюджете требует тщательного анализа технического состояния и будущих расходов на обслуживание. В ценовом сегменте до 7000 долларов авто с пробегом остаются популярными благодаря простоте конструкции, надежности основных агрегатов и доступности запчастей. На украинском рынке за эти деньги можно подобрать проверенные модели для любых задач: от бюджетного городского транспорта до вместительных универсалов и полноприводных кроссоверов. Эксперт составил рейтинг из восьми наиболее сбалансированных вариантов.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал AutoMess.

Экономичный сегмент

Хэтчбек Dacia Sandero первого поколения практичная рабочая лошадка для передвижения с минимальными затратами. 8-клапанные бензиновые атмосферные двигатели объемом 1,4 л и 1,6 л имеют чугунный блок цилиндров и ременной ГРМ, пробегая более 400 000 км. Они расходуют 8–9 л/100 км в городе и 6–6,5 л/100 км на трассе, отлично работают с ГБО, но требуют регулировки зазоров клапанов каждые 40 000–50 000 км. Дизель 1,5 dCi расходует всего 5 л/100 км в городе и 4 л/100 км на трассе, а подвеска с клиренсом 155–160 мм (175 мм в версии Stepway) отлично подходит для плохих дорог.

Компактная Toyota Yaris второго поколения в рестайлинговой версии отличается отличной маневренностью в городе и высокой ликвидностью. Лучшим выбором является 4-цилиндровый бензиновый двигатель 1.33 Dual VVT-i с цепным ГРМ, который потребляет 6–6,5 л/100 км в городе и 5 л/100 км на трассе. Модель лучше покупать с 6-ступенчатой механической коробкой передач или гидротрансформаторным автоматом, избегая капризного робота Multimode. Благодаря сдвижному заднему сиденью объем багажника регулируется от 270 до 360 л.

Высокий уровень комфорта

Скандинавский универсал Volvo V50 в обновленной версии предлагает премиальное оснащение, толстый оцинкованный металл и высокий уровень безопасности. Модель построена на общей платформе с Ford Focus второго поколения, что удешевляет обслуживание ходовой части. Оптимальным является 2-литровый турбодизель с механической коробкой передач и расходом 6,5–7,5 л/100 км в городе, а бензиновые атмосферные двигатели объемом 2,4 л и 2,5 л комплектуются надежным 5-ступенчатым автоматом Aisin.

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Японский седан Honda Accord седьмого поколения в рестайлинге отличается спортивным характером и выносливыми двигателями K-series объемом 2 и 2,4 л с системой i-VTEC. Двигатели проходят более 500 000 км, расходуя от 10 до 13 л/100 км в городском цикле. Подвеска с двойными рычагами спереди и многорычажной сзади обеспечивает четкое управление, но кузов требует внимательного осмотра на наличие коррозии в арках и порогах.

Для бездорожья

Кроссовер Hyundai Tucson первого поколения предлагает 195 мм клиренса и полный привод с муфтой BorgWarner и принудительной блокировкой 50х50. 2-литровый бензиновый атмосферный двигатель мощностью 140 л.с. легко проходит 400 000 км, расходуя 12 л/100 км в городе (13–14 л на газе), а дизель 2.0 CRDi потребляет 8–9 л/100 км. При покупке важно проверять состояние подрамников и срез шлицев промежуточного вала раздаточной коробки.

Внедорожник Suzuki Grand Vitara второго поколения оснащён интегрированной рамой, клиренсом 200 мм и постоянным полным приводом с понижающей передачей. Бензиновый двигатель объемом 2 л расходует 13–14 л/100 км в городе, из-за чего большинство автомобилей уже оснащены ГБО. Двигатель объемом 2,4 л стоит рассматривать только после рестайлинга 2011 года, чтобы избежать риска появления трещин в блоке цилиндров.

Народные бестселлеры

Универсал Renault Megane третьего поколения отличается отличной двусторонней оцинковкой кузова и богатыми комплектациями с двухзонным климат-контролем и бесключевым доступом. Турбодизель 1,5 dCi мощностью 110 л.с. с топливной системой Continental Siemens расходует всего 5–6 л/100 км в городе и 3–4 л/100 км на трассе. При покупке важно проверять реальный пробег и профилактически менять шатунные вкладыши раз в 150 000–180 000 км.

Седан Volkswagen Jetta шестого поколения американской сборки предлагает просторный салон с большим запасом места для ног на заднем ряду и багажник объемом 510 л. Мощный 5-цилиндровый бензиновый атмосферный двигатель объемом 2,5 л мощностью 170 к.с. с цепным ГРМ проходит более 500 000 км и совместим с ГБО. Двигатель работает в паре с надёжным 6-ступенчатым автоматом Aisin, а при осмотре важно проверить качество восстановления кузова после ДТП.

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