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Главная Авто Названы лучшие корейские б/у авто стоимостью до 8000 долларов

Названы лучшие корейские б/у авто стоимостью до 8000 долларов

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2026 13:50
Надежные корейские б/у авто: ТОП-5 моделей до 8000 долларов
Kia Ceed 2016 года. Фото: netcarshow.com

Покупка подержанного автомобиля при ограниченном бюджете требует тщательного анализа технического состояния и будущих расходов. В ценовом сегменте до 8000 долларов корейские автомобили являются практичным выбором благодаря своей простоте, долговечности агрегатов и доступности запчастей. На украинском вторичном рынке за эти деньги можно найти ухоженные машины с надежными двигателями.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал AutoMess.

Бюджетный сегмент

На пятом месте оказался Hyundai Accent поколения MC (2006–2010) стоимостью от 4500 до 6500 долларов. Модель оснащена атмосферными бензиновыми двигателями объемом 1,4 л (97 л.с.) и 1,6 л (110 л.с.) с ресурсом более 300 000 км. Кузов требует обязательной дополнительной антикоррозионной обработки из-за отсутствия полноценного оцинкования, а салон имеет простую шумоизоляцию. Зато обслуживание подвески и двигателя остается самым дешевым в классе.

Четвертое место занимает Kia Rio третьего поколения (2012–2014) по цене 6500–8500 долларов. Она предлагает более современный дизайн, более обширный список оборудования и бензиновые двигатели объемом 1,4 л (107 л.с.) или 1,6 л (до 138 л.с.). При выборе важно проверять двигатель на отсутствие посторонних стуков и обращать внимание на жесткую подвеску.

Комфортные седаны

Третье место заняла Hyundai Elantra поколений HD (2006–2011) и MD (2010–2015) стоимостью от 7000 до 9000 долларов. Это полноценный C-класс с багажником объемом 485 л, просторным салоном и мягкой подвеской. Модель отлично подходит для семейных поездок.

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Оптимальным выбором для Elantra считается надежный 1,6-литровый бензиновый двигатель Gamma мощностью 126–130 л.с. со средним расходом топлива 6–7 л/100 км в смешанном цикле. Более мощный 1,8-литровый двигатель Nu требует более тщательной проверки из-за риска повышенного расхода масла с течением времени.

Практичный кроссовер

На втором месте расположился кроссовер Hyundai Tucson первого поколения (2004–2009), который в хорошем состоянии стоит 7500–9000 долларов. Автомобиль отличается высоким клиренсом, просторным салоном и полным приводом.

Среди двигателей лучше всего зарекомендовал себя 2-литровый атмосферный бензиновый двигатель мощностью 140 к.с. с ресурсом до 300 000 км и расходом 8–10 л/100 км. Альтернативный 2-литровый дизель расходует около 7 л/100 км, но требует качественного топлива. При осмотре важно тщательно проверять состояние подрамника, днища и арок на наличие коррозии.

Лидер рейтинга

Первое место разделили хэтчбеки и универсалы Kia Ceed и Hyundai i30, которые выпускались на одной платформе, по цене 7500–8000 долларов. Они отличаются европейской эргономикой, богатыми комплектациями с климат-контролем и подогревом сидений, а также объемом багажника в версии универсал до 1300 л со сложенными креслами.

Наиболее сбалансированным силовым агрегатом для обеих моделей является 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 122–126 к.с. с расходом 6–7 л/100 км на трассе и 8–9 л/100 км в городе. Также высокую надежность демонстрирует 1,6-литровый дизель со средним расходом 4,5 л/100 км, который отлично подходит для больших пробегов.

Ранее Новини.LIVE писали о самых надежных корейских кроссоверах с пробегом. Модели из Южной Кореи достойно конкурируют на рынке с японскими и европейскими.

Также читайте, какие подержанные корейские автомобили разорят владельцев. Несмотря на общую репутацию надежности брендов Hyundai и Kia, некоторые их модели демонстрируют критические недостатки уже после нескольких лет эксплуатации.

рейтинг авто Южная Корея автомобиль подержанные авто Kia Hyundai
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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