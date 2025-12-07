Видео
Видео

Главная Авто Подержанные корейские авто, которые разорят владельцев

Подержанные корейские авто, которые разорят владельцев

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 09:45
Подержанные корейские авто, которые часто разочаровывают водителей
2020 Hyundai Elantra Фото: Hyundai

Несмотря на общую репутацию надежности брендов Hyundai и Kia, некоторые их модели демонстрируют критические недостатки уже после нескольких лет эксплуатации. На основе отчетов TÜV и Consumer Reports эксперты определили три автомобиля, которые чаще всего разочаровывают владельцев дорогими ремонтами.

Об этом написал SUV News.

Hyundai Elantra (2015-2020)

Этот седан пользуется огромным спросом в Украине, особенно среди машин, привезенных из США. Но его двигатели 1.6 GDI и 2.0 MPI начинают страдать от повышенного расхода масла уже после 100 000-150 000 км пробега. Еще хуже ситуация с моторами серии Nu, где часто встречаются задиры в цилиндрах, что неизбежно ведет к капитальному ремонту.

Также владельцы жалуются на капризную электронику, в частности сбои блока управления кузовным оборудованием и датчиков. Подвеска автомобиля также оказалась слишком нежной для украинских дорог. Ситуацию усугубляет то, что многие экземпляры на рынке — это восстановленные после ДТП "американцы", где заводские проблемы накладываются на последствия аварий.

Надежны ли подержанные авто Hyundai после 160 000 км пробега

Распространенные проблемы подержанных автомобилей Kia

Kia Sportage (2010-2020)

Kia Sportage 2020 року
2020 Kia Sportage Фото: Kia

Один из самых популярных кроссоверов в Украине попал в антирейтинг из-за проблем с распространенными бензиновыми двигателями 2.0 GDI и 2.4 GDI. Именно эти агрегаты являются лидерами по количеству жалоб на задиры в цилиндрах. Дополнительной головной болью становится топливная система, которая крайне чувствительна к качеству топлива. Дизельные версии 1.7 и 2.0 CRDi считаются более надежными, но и они могут сильно огорчить выходом из строя турбин и клапанов EGR. В старых версиях (поколение SL) наблюдается слабая коррозионная стойкость порогов и задних арок.

Владельцы подержанных Sportage часто сталкиваются с необходимостью тратить от 40 000 до 70 000 грн на ремонт двигателя или подвески, что становится неприятным сюрпризом для покупателей бюджетного кроссовера.

Hyundai Tucson (2015-2020)

Hyundai Tucson 2020 року
2020 Hyundai Tucson Фото: caranddriver.com

Главные претензии к Hyundai Tucson поколения TL касаются турбодвигателя 1.6 T-GDI, который подвержен перегреву турбины и быстрому образованию нагара на клапанах. Впрочем, самым большим финансовым риском является роботизированная коробка передач 7DCT. Трансмиссия часто перегревается, а замена актуаторов или сцепления стоит немалых денег. Также владельцы отмечают слабую шумоизоляцию, сырые электронные блоки и необходимость значительных вложений в ходовую часть после преодоления отметки в 100 000 км.

ремонт авто проблемы советы автомобиль подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
