Вживані корейські авто, які найчастіше розчаровують водіїв

2020 Hyundai Elantra Фото: Hyundai

Попри загальну репутацію надійності брендів Hyundai та Kia, деякі їхні моделі демонструють критичні недоліки вже після кількох років експлуатації. На основі звітів TÜV та Consumer Reports експерти визначили три автомобілі, які найчастіше розчаровують власників дорогими ремонтами.

Про це написав SUV News.

Hyundai Elantra (2015–2020)

Цей седан має величезний попит в Україні, особливо серед машин, привезених зі США. Але його двигуни 1.6 GDI та 2.0 MPI починають страждати від підвищеної витрати оливи вже після 100 000–150 000 км пробігу. Ще гірша ситуація з моторами серії Nu, де часто зустрічаються задири в циліндрах, що неминуче веде до капітального ремонту.

Також власники скаржаться на примхливу електроніку, зокрема збої блоку управління кузовним обладнанням та датчиків. Підвіска автомобіля також виявилася занадто ніжною для українських доріг. Ситуацію ускладнює те, що багато екземплярів на ринку — це відновлені після ДТП "американці", де заводські проблеми накладаються на наслідки аварій.

Kia Sportage (2010–2020)

2020 Kia Sportage Фото: Kia

Один з найпопулярніших кросоверів в Україні потрапив до антирейтингу через проблеми з найпоширенішими бензиновими двигунами 2.0 GDI та 2.4 GDI. Саме ці агрегати є лідерами за кількістю скарг на задири в циліндрах. Додатковим головним болем стає паливна система, яка вкрай чутлива до якості пального. Дизельні версії 1.7 та 2.0 CRDi вважаються надійнішими, але й вони можуть сильно засмутити виходом з ладу турбін та клапанів EGR. У старіших версіях (покоління SL) спостерігається слабка корозійна стійкість порогів та задніх арок.

Власники вживаних Sportage часто стикаються з необхідністю витрачати від 40 000 до 70 000 грн на ремонт двигуна або підвіски, що стає неприємним сюрпризом для покупців бюджетного кросовера.

Hyundai Tucson (2015–2020)

2020 Hyundai Tucson Фото: caranddriver.com

Головні претензії до Hyundai Tucson покоління TL стосуються турбодвигуна 1.6 T-GDI, який схильний до перегріву турбіни та швидкого утворення нагару на клапанах. Втім, найбільшим фінансовим ризиком є роботизована коробка передач 7DCT. Трансмісія часто перегрівається, а заміна актуаторів чи зчеплення коштує чималих грошей. Також власники відзначають слабку шумоізоляцію, сирі електронні блоки та необхідність значних вкладень у ходову частину після подолання позначки у 100 000 км.