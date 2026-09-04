Надежные б/у авто: механики назвали модели без поломок

Toyota Yaris 2020 года. Фото: netcarshow.com

Покупка надежного транспортного средства требует тщательного анализа опыта мастеров из сервисных центров. Многие водители отдают предпочтение динамичной и роскошной технике, однако высокая мощность нередко сопровождается частыми поломками. На вторичном рынке автомобили с пробегом японских брендов демонстрируют наивысшую износостойкость. Специалисты делятся наблюдениями об экземплярах, которые практически не требуют ремонта двигателей.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Mirror.

Реклама

Советы экспертов

Владелец автосервиса East Kilbride Autocare Роберт Ханна рекомендует обратить внимание на японскую марку Toyota. Опытный специалист отмечает, что автомобили этой марки практически не попадают в его мастерскую с проблемами силовых агрегатов. Они отличаются низкими затратами на обслуживание и доступной ценой.

Среди конкретных предложений мастер выделяет компактный хэтчбек Toyota Yaris с бензиновой гибридной установкой. Такая модель сочетает в себе высокую топливную экономичность и надежные узлы. Гибридная система работает безупречно и рассчитана на долгие годы эксплуатации.

Альтернативные варианты

Мнение коллеги полностью разделяет руководитель мастерской Sterrett's Auto Centre Чарли Стерретт. Он также считает автомобили этой марки лучшим выбором для повседневных поездок.

Читайте также:

Эксперт отдельно отмечает компактную Toyota Aygo с автоматической коробкой передач. При условии регулярного ежегодного технического обслуживания этот автомобиль служит без серьезных поломок и требует минимальных затрат.

Ранее Новини.LIVE писали, почему в Европе дешевеют подержанные автомобили. Для украинских покупателей и дилеров эта тенденция открывает новые перспективы при выборе транспорта.

Также читайте о надежных подержанных автомобилях по цене 2 000 долларов. Эксперты выделили восемь моделей, которые отличаются простой конструкцией и копеечным ремонтом.