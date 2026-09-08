Какую б/у Toyota Avalon выбрать: 5 лучших годов выпуска седана

Toyota Avalon 2013 года. Фото: netcarshow.com

Японский полноразмерный седан на протяжении долгого времени предлагал покупателям высокий уровень комфорта по вполне приемлемой цене. За почти 30-летнюю историю производства модель завоевала репутацию очень надежного и просторного автомобиля. На вторичном рынке подержанная Toyota Avalon считается отличной и гораздо более доступной альтернативой дорогим Lexus. Специалисты профильных изданий Consumer Reports, Edmunds и JD Power проанализировали большой массив данных и определили самые удачные годы выпуска этой машины.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Гибриды и обновления

Версия 2019 года открыла последнее поколение модели, получив выразительный дизайн и современные технологии. Гибридная модификация с 2,5-литровым силовым агрегатом общей мощностью 215 л.с. демонстрирует крайне низкий расход топлива на уровне 5,5 л/100 км. Эксперты Consumer Reports оценили надежность этого года выпуска наивысшим баллом 5/5, отметив существенное улучшение управляемости по сравнению с предыдущими поколениями.

Последний для рынка 2022 год выпуска стал одним из лучших за всю историю существования этого комфортного седана. Автомобиль завоевал высшую награду в области безопасности Top Safety Pick+ от института IIHS и за все время не имел ни одного отзыва. Эксперты Edmunds поставили этой версии высокую оценку 7,8/10 за идеальное сочетание мощности, простора в салоне и высокой остаточной стоимости.

Спортивная модификация

Для любителей активного вождения отлично подойдет модификация TRD 2020 года выпуска от подразделения Toyota Racing Development. Модель оснащена 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 301 л.с., заниженной жесткой подвеской, подрулевыми лепестками и доработанной выхлопной системой. При этом даже базовая версия этого года демонстрирует умеренный расход топлива на уровне 8,1 л/100 км в смешанном цикле и имеет идеальную оценку по надежности.

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Начало четвертого поколения 2013 года принесло кардинальные изменения в стилистике и оснащении всей линейки. Автомобиль первым в своём классе получил беспроводную зарядку для смартфонов и новую эффективную гибридную установку. Несмотря на небольшой отзыв из-за датчиков системы обнаружения столкновений, экземпляры 2013 года имеют максимальные 5 из 5 баллов по надежности и удовлетворенности владельцев.

Надежные экземпляры

Автомобили 2017 года выпуска считаются сбалансированным выбором среди машин четвертого поколения на вторичном рынке. Модель получила оценку 81/100 от JD Power, что соответствует высокой категории качества и надежности. Автомобиль практически лишен детских болезней, имеет минимальное количество жалоб и лишь два незначительных отзыва за весь период эксплуатации.

Эксперты издания Edmunds отдают предпочтение именно 2017 году перед 2016 и 2018 годами из-за лучшей итоговой оценки в дорожных тестах. Автомобиль отличается высоким уровнем шумоизоляции, надежной автоматической коробкой передач и отличной плавностью хода на длинных дистанциях.

Ранее Новости.LIVE писали, какие автомобили можно покупать даже с пробегом 300 000 км. Эксперт выделил восемь моделей и двигателей, которые легко преодолевают отметку в полмиллиона километров.

Также механики назвали автомобили, не требующие ремонта. На вторичном рынке машины с пробегом от японских брендов демонстрируют самую высокую износостойкость.