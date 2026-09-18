Toyota Corolla: что нужно знать перед покупкой новой или подержанной

Седан Toyota Corolla 2022 года. Фото: netcarshow.com

При планировании покупки семейного седана всегда приходится искать баланс между надежностью и практичностью. Компактная Toyota Corolla остается бестселлером мирового автопрома на протяжении многих десятилетий. За это время производитель продал более 50 000 000 экземпляров, что свидетельствует о высоком доверии покупателей. Правильный выбор новой или подержанной машины гарантирует беспроблемную эксплуатацию на протяжении многих лет.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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История успеха

Японский бренд выпустил первую модель в 1966 году как более комфортабельного преемника аскетичного автомобиля Toyota Publica. Модель быстро завоевала мировую популярность благодаря простоте конструкции, высокой экономичности и сбалансированному дизайну. Именно этот седан первым в автоиндустрии получил белые фонари заднего хода, которые улучшили обзор в темноте и предупреждали других водителей о маневре.

Настоящий всплеск спроса произошел во время топливного кризиса 1973 года, когда экономичная японская машина заставила американских автопроизводителей срочно пересмотреть свои подходы к конструированию.

Современные версии продолжают удерживать лидирующие позиции в мировых продажах, успешно конкурируя с популярными кроссоверами Honda CR-V и электромобилями Tesla Model Y. Бензиновые версии легко демонстрируют городской расход топлива на уровне около 7,8 л/100 км, а новые гибридные модификации позволяют ещё реже посещать заправочные станции.

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В то же время модель имеет богатую спортивную историю: подготовленные версии одерживали победы в чемпионате Stock Car Brasil и серии Formula Drift под эгидой NASCAR.

Надежность и обслуживание

Простая и проверенная конструкция узлов делает содержание этой модели одним из самых недорогих в своём классе. Регулярная замена моторного масла, фильтров и проверка тормозной системы каждые 8000 км обеспечивают стабильную работу автомобиля. Более подробную диагностику выхлопной системы, деталей рулевого управления и систем охлаждения специалисты рекомендуют проводить каждые 24 000 км.

При условии своевременного обслуживания и спокойного стиля вождения двигатель и трансмиссия легко проходят от 320 000 км до 480 000 км без серьезных ремонтов.

На вторичном рынке экземпляры с пробегом около 160 000 км часто находятся лишь в середине своего реального ресурса. Высокие рейтинги безопасности NHTSA и наличие современных систем электронного помощника делают этот автомобиль отличным выбором.

Ранее Новини.LIVE писали, какие годы выпуска Toyota Avalon с пробегом являются лучшими. Специалисты профильных изданий Consumer Reports, Edmunds и JD Power проанализировали большой массив данных и определили самые удачные модели.

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