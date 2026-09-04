На что жалуются владельцы подержанных Toyota RAV4: 7 основных недостатков

Toyota RAV4 2019 года. Фото: netcarshow.com

Японский кроссовер остается мировым бестселлером благодаря высокой практичности и популярности. Модель легко конкурирует с такими соперниками, как Honda CR-V и Chevrolet Equinox. Однако даже популярная Toyota RAV4 может разочаровать владельца внезапными неисправностями. На вторичном рынке автолюбители периодически сталкиваются с серьезными техническими недостатками автомобилей разных годов выпуска.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Проблемы с трансмиссией

Самая распространенная жалоба водителей рывки и задержки при нажатии на педаль газа или тормоза. Автомобиль 2019 года выпуска стал главным антигероем из-за нестабильных оборотов и неопределенности коробки передач при выборе ступени. Устранение этой проблемы требует сложного обновления программного обеспечения или дорогостоящего механического вмешательства.

В более ранних версиях 2001–2002 годов владельцы сталкиваются с пробуксовкой и металлическим стуком при переключении. Восстановление работоспособности требует обновления электронного блока управления ECM и значительных затрат. Кроме того, 8-ступенчатая АКПП и гидротрансформатор стали предметом коллективного судебного иска к производителю.

Расход масла

Повышенный расход моторного масла стал настоящей головной болью для владельцев кроссоверов 2007–2008 годов выпуска. Некоторые водители вынуждены доливать рабочую жидкость каждые 650–1600 км пробега. Проблема проявляется в диапазоне от 80 000 до 160 000 км.

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Опасные педали

Некоторые экземпляры имеют склонность к застреванию педали акселератора из-за механических препятствий. Производитель провел масштабную кампанию отзыва, которая охватила около 1 300 000 автомобилей 2006–2010 годов выпуска. Сервисные центры бесплатно устраняли заклинивание для предотвращения аварийных ситуаций.

В моделях 2007 года выпуска часто выходит из строя рулевое управление. Водители жалуются на внезапный отказ усилителя, а также на посторонние хрусты и стуки при поворотах на низкой скорости.

Дефекты кузова

Владельцы кроссоверов 2012 года выпуска регулярно сталкиваются с отслаиванием краски. Эта проблема чаще всего проявляется на белых перламутровых оттенках Blizzard Pearl и Super White. Производитель выпускал специальные сервисные бюллетени для гарантийного устранения этого дефекта.

Кроме того, автомобили 2007–2009 годов выпуска подпадали под отзыв из-за угрозы возгорания мастер-переключателя стеклоподъемников. Попадание грязи вызывало короткое замыкание и перегрев блока. В сервисах мастера обрабатывали контакты специальной защитной смазкой или заменяли плату.

Ранее Новини.LIVE писали, какие особенности новой Toyota RAV4 водители оценили больше всего. Модель предлагает современные технологии без излишней футуристичности, а общая платформа с популярным седаном Camry позволила полностью перевести линейку на эффективные гибридные силовые агрегаты.

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