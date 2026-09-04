Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Распространенные проблемы подержанных кроссоверов Toyota RAV4

Распространенные проблемы подержанных кроссоверов Toyota RAV4

Ua ru
4 сентября 2026 13:50
На что жалуются владельцы подержанных Toyota RAV4: 7 основных недостатков
Toyota RAV4 2019 года. Фото: netcarshow.com

Японский кроссовер остается мировым бестселлером благодаря высокой практичности и популярности. Модель легко конкурирует с такими соперниками, как Honda CR-V и Chevrolet Equinox. Однако даже популярная Toyota RAV4 может разочаровать владельца внезапными неисправностями. На вторичном рынке автолюбители периодически сталкиваются с серьезными техническими недостатками автомобилей разных годов выпуска.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Реклама

Проблемы с трансмиссией

Самая распространенная жалоба водителей рывки и задержки при нажатии на педаль газа или тормоза. Автомобиль 2019 года выпуска стал главным антигероем из-за нестабильных оборотов и неопределенности коробки передач при выборе ступени. Устранение этой проблемы требует сложного обновления программного обеспечения или дорогостоящего механического вмешательства.

В более ранних версиях 2001–2002 годов владельцы сталкиваются с пробуксовкой и металлическим стуком при переключении. Восстановление работоспособности требует обновления электронного блока управления ECM и значительных затрат. Кроме того, 8-ступенчатая АКПП и гидротрансформатор стали предметом коллективного судебного иска к производителю.

Расход масла

Повышенный расход моторного масла стал настоящей головной болью для владельцев кроссоверов 2007–2008 годов выпуска. Некоторые водители вынуждены доливать рабочую жидкость каждые 650–1600 км пробега. Проблема проявляется в диапазоне от 80 000 до 160 000 км.

Читайте также:

Капитальный ремонт двигателя требует значительных финансовых вложений. На официальных ресурсах зафиксированы сотни жалоб от разочарованных автовладельцев, столкнувшихся с этой проблемой.

Опасные педали

Некоторые экземпляры имеют склонность к застреванию педали акселератора из-за механических препятствий. Производитель провел масштабную кампанию отзыва, которая охватила около 1 300 000 автомобилей 2006–2010 годов выпуска. Сервисные центры бесплатно устраняли заклинивание для предотвращения аварийных ситуаций.

В моделях 2007 года выпуска часто выходит из строя рулевое управление. Водители жалуются на внезапный отказ усилителя, а также на посторонние хрусты и стуки при поворотах на низкой скорости.

Дефекты кузова

Владельцы кроссоверов 2012 года выпуска регулярно сталкиваются с отслаиванием краски. Эта проблема чаще всего проявляется на белых перламутровых оттенках Blizzard Pearl и Super White. Производитель выпускал специальные сервисные бюллетени для гарантийного устранения этого дефекта.

Кроме того, автомобили 2007–2009 годов выпуска подпадали под отзыв из-за угрозы возгорания мастер-переключателя стеклоподъемников. Попадание грязи вызывало короткое замыкание и перегрев блока. В сервисах мастера обрабатывали контакты специальной защитной смазкой или заменяли плату.

Ранее Новини.LIVE писали, какие особенности новой Toyota RAV4 водители оценили больше всего. Модель предлагает современные технологии без излишней футуристичности, а общая платформа с популярным седаном Camry позволила полностью перевести линейку на эффективные гибридные силовые агрегаты.

Также ознакомьтесь с лучшими альтернативами кроссовера Toyota RAV4 в Украине. Эксперты выделили пять интересных новых моделей, которые являются достойной заменой флагману.

авто проблемы автомобиль Toyota подержанные авто кроссовер
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации