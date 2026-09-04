На що скаржаться власники вживаних Toyota RAV4: 7 головних дефектів

Toyota RAV4 2019 року. Фото: netcarshow.com

Японський кросовер залишається світовим бестселером завдяки високому рівню практичності та популярності. Модель легко конкурує з суперниками на кшталт Honda CR-V та Chevrolet Equinox. Проте навіть популярна Toyota RAV4 здатна розчарувати власника раптовими несправностями. На вторинному ринку автолюбителі періодично зіштовхуються з серйозними технічними огріхами різних років випуску.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Реклама

Проблеми трансмісії

Найпоширенішою скаргою водіїв є ривки та затримки під час натискання педалі газу або гальм. Автомобіль 2019 року випуску став головним антигероєм через пливучі оберти та невизначеність коробки передач при виборі ступеня. Ліквідація цієї проблеми вимагає складного оновлення програмного забезпечення або дорогого механічного втручання.

У старших версіях 2001–2002 років власники стикаються з пробуксовуванням та металевим стуком під час перемикання. Відновлення працездатності вимагає оновлення електронного блоку управління ECM та значних витрат. Окрім того, 8-ступеневий автомат та гідротрансформатор стали предметом колективного судового позову до виробника.

Витрата мастила

Підвищений апетит до моторного мастила став справжнім головним болем для власників кросоверів 2007–2008 років випуску. Деякі водії змушені доливати робочу рідину через кожні 650–1600 км пробігу. Проблема проявляється в діапазоні від 80 000 до 160 000 км.

Читайте також:

Масштабний ремонт двигуна вимагає значних фінансових вкладень. На офіційних ресурсах зафіксовано сотні скарг від розчарованих автовласників, які зіштовхнулися з цією болячкою.

Небезпечні педалі

Деякі екземпляри мають схильність до западання педалі акселератора через механічні перешкоди. Виробник проводив масштабну кампанію відкликання, яка охопила близько 1 300 000 машин 2006–2010 років випуску. Сервісні центри безплатно усували заклинювання для запобігання аварійним ситуаціям.

У моделях 2007 року випуску часто виходить з ладу кермове управління. Водії скаржаться на раптову відмову підсилювача, а також сторонній хрускіт та стуки під час поворотів на низькій швидкості.

Дефекти кузова

Власники кросоверів 2012 року випуску регулярно стикаються з лущенням фарби. Ця проблема найчастіше проявляється на білих перламутрових відтінках Blizzard Pearl та Super White. Виробник випускав спеціальні сервісні бюлетені для гарантійного усунення цього дефекту.

Окрім цього, автомобілі 2007–2009 років випуску підпадали під відкликання через загрозу займання майстер-перемикача склопідіймачів. Потрапляння бруду спричиняло коротке замикання та перегрів блоку. У сервісах майстри обробляли контакти спеціальним захисним мастилом або замінювали плату.

Раніше Новини.LIVE писали, які особливості нового Toyota RAV4 водії оцінили найбільше. Модель пропонує сучасні технології без надмірної футуристичності, а спільна платформа з популярним седаном Camry дозволила повністю перевести лінійку на ефективні гібридні силові агрегати.

Також ознайомтеся з найкращими альтернативами кросовера Toyota RAV4 в Україні. Експерти виділили п'ять цікавих нових моделей, які виступають гідною заміною флагмана.