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Головна Авто Три розкішні авто, утримання яких коштує набагато дещевше, ніж очікують

Три розкішні авто, утримання яких коштує набагато дещевше, ніж очікують

Ua ru
24 жовтня 2026 15:45
Дорогі авто з дешевим сервісом: три вигідні моделі edmunds.com
Lexus ES350 2025 року. Фото: edmunds.com

Купівля преміальної машини часто асоціюється з величезними регулярними витратами на його сервіс. Проте реальне утримання авто цього сегмента може виявитися значно дешевшим за очікування водіїв. Автомобільний експерт і засновник платформи EVhype Роб Діллан зазначив, що висока надійність автомобіля суттєво знижує щорічні фінансові витрати.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на GOBankingRates.

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Доступний преміум

Японський седан Lexus ES 350 сприймають як дорогий у сервісі лише через його належність до преміального бренду. Засновник сервісного центру German Car Depot у Флориді Алан Гельфанд стверджує, що ця модель залишається однією з найекономніших у довгостроковій перспективі.

Автомобіль вимагає лише базового обслуговування, а середні щорічні витрати на його ремонт за даними RepairPal становлять близько 468 доларів.

Німецький седан BMW 3 Series також вдало поєднує розкіш, практичність та відносно помірну початкову вартість. Гельфанд підкреслив, що доглянутий автомобіль з підтвердженою сервісною історією обходиться власникові значно дешевше за загальноприйняті уявлення.

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Середні щорічні витрати на техобслуговування цієї моделі становлять орієнтовно 748 доларів.

Надійна модель

Бізнес-седан Mercedes-Benz E350 демонструє помірну вартість утриманні за умови регулярного відвідування сервісу. Гельфанд пояснює це використанням добре відпрацьованих і надійних силових агрегатів. Дотримання регламенту технічного обслуговування дозволяє уникнути складних і дорогих ремонтів у майбутньому.

Середні щорічні витрати на сервіс цієї моделі становлять близько 788 доларів.

Автомобільні експерти закликають покупців спиратися на реальну статистику та фактичні дані, а не на застарілі стереотипи про бренди.

Раніше Новини.LIVE писали, які витрати на утримання нового та вживаного авто в Україні у 2026 році. Для детального розрахунку порівняли новий бензиновий кросовер Renault Duster за 1 000 000 грн і 6-річний дизельний хетчбек Volkswagen Golf VII за 600 000 грн.

Також читайте, які популярні автомобілі найдорожчі в обслуговуванні. Деякі бренди вимагають від власників удвічі більше грошей, ніж їхні прямі ринкові конкуренти.

авто BMW Mercedes-Benz автомобіль Lexus седан
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба

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