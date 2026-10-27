Toyota RAV4 2026 года. Фото: netcarshow.com

Популярный кроссовер Toyota RAV4 в гибридной версии демонстрирует средний расход топлива около 5,5 л на 100 км, что делает его одним из самых экономичных в своем классе. Однако для водителей, стремящихся максимально сократить расходы на заправку, рынок предлагает более эффективные варианты среди седанов. Легковые гибриды имеют меньшую массу и лучшую аэродинамику, что позволяет преодолевать значительно большее расстояние на одном баке.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Японские лидеры

Знаменитая Toyota Prius остается бесспорным фаворитом по показателям топливной эффективности. Стандартная переднеприводная версия расходует примерно 4,3 л на 100 км в смешанном цикле, а в городском режиме этот показатель снижается до 4 л на 100 км. Полный бак позволяет проехать до 1001 км без дозаправки, что полностью превосходит возможности большинства кроссоверов.

Седан Toyota Camry не уступает родственному хэтчбеку, демонстрируя средний расход топлива на уровне 4,6 л на 100 км. Запас хода этой модели на одном баке достигает 1067 км, а переднеприводная модификация расходует около 4,5 л на 100 км в городе и 4,8 л на 100 км на трассе. Даже более высокие комплектации сохранили низкий расход, опережая кроссовер по всем параметрам.

Корейская альтернатива

Седан Hyundai Sonata в гибридной версии Blue показывает такой же результат, как и модели Toyota, расходуя около 4,6 л на 100 км в смешанном режиме. Главным преимуществом корейского автомобиля является эффективность на скоростной трассе, где расход падает до 4,2 л на 100 км. Запас хода на одном баке составляет 1083 км, а экономия топлива полностью перекрывает разницу в стоимости по сравнению с обычной бензиновой версией за первые два года эксплуатации.

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Японский Honda Accord в комплектации EX-L Hybrid демонстрирует расход топлива около 4,9 л на 100 км в смешанном цикле. В городских условиях эта модель потребляет примерно 4,6 л на 100 км, что существенно лучше, чем у традиционных бензиновых модификаций.

Премиальный сегмент

В классе роскошных автомобилей высокой экономичностью отличается седан Lexus ES 350h, который потребляет около 5,1 л на 100 км в смешанном режиме. Полноприводная версия этого автомобиля демонстрирует показатель 5,3 л на 100 км, что все равно остается более выгодным, чем результаты кроссовера.

Другие представители этого сегмента, в частности гибридные Mercedes-Benz CLA 220 и BMW 530i, расходуют более 7,1 л на 100 км. Именно поэтому японский премиальный седан остается единственным комфортным вариантом для тех, кто ищет роскошь при низких расходах на топливо.

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