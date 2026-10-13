Подержанные седаны и кроссоверы Lexus, которые не ломаются

Lexus ES 350 2013 года. Фото: netcarshow.com

Японский премиальный бренд всегда славился высокой надежностью своих машин на фоне европейских и американских конкурентов. Выбрать подходящий Lexus с пробегом отличная идея для водителей, которые ищут комфорт без постоянных посещений СТО. Эксперты по диагностике и рыночной аналитике выделяют пять конкретных моделей с огромным ресурсом. При надлежащем обслуживании эти автомобили способны легко преодолевать сотни тысяч километров без серьезных ремонтов.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Jalopnik.

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Надежные седаны

Роскошный Lexus ES 350 (2013–2025) на базе модели Toyota Avalon считается настоящим королём надёжности. Атмосферный 3,5-литровый двигатель V6 демонстрирует удивительную выносливость при повседневной эксплуатации. Эксперты советуют избегать первых лет выпуска этой серии и выбирать шестое или седьмое поколение. Исследования подтверждают, что средний ресурс этого автомобиля составляет 228 000 км без капитального ремонта.

Для поклонников премиального классического стиля 2000-х годов идеальным выбором станет флагманский седан Lexus LS 430 (2001–2006). Автомобиль успешно конкурировал с Mercedes-Benz S-Class и BMW 7 Series. Опытные автомеханики советуют покупать версии с обычной пружинной подвеской вместо дорогой пневматической. Средний показатель долговечности этой модели превышает 367 000 км.

Компактный спортивный седан Lexus IS 350 (с 2006) предлагает отличную динамику и надежный 3,5-литровый атмосферный двигатель V6. Специалисты предостерегают от покупки версии IS 250 из-за быстрого задирания двигателя. Хотя тормоза и шины на IS 350 изнашиваются быстрее из-за спортивного характера, сам силовой агрегат работает годами без нареканий, выдерживая более 296 000 км.

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Практичные кроссоверы

Популярный кроссовер Lexus RX 350 (2010–2022) делит платформу с надёжным внедорожником Toyota Highlander. Эксперты советуют избегать моделей 2007–2009 годов из-за хронических утечек жидкости из гидроусилителя руля. Начиная с 2010 года выпуска автомобиль получил доработанные узлы и надёжный 3,5-литровый двигатель V6. Средний ресурс этого кроссовера превышает 280 000 км.

Рамный внедорожник Lexus GX 470 (2003–2009) создан на общей платформе с Toyota Land Cruiser Prado. Его 4,7-литровый двигатель V8 серии 2UZ-FE считается одним из лучших двигателей в истории автомобилестроения. Автомобиль отличается невероятной прочностью подвески и силовых агрегатов. Эксперты оценивают средний ресурс этой модели в 330 000 км пробега.

Ранее Новини.LIVE писали, какие технологии Lexus превзошли конкурентов по надежности. Простая и проверенная временем конструкция делает эти машины самыми выносливыми на рынке.

Также читайте, как на самом деле долго служат автомобили Lexus. Благодаря высокому качеству производства, технологическим инновациям и тщательному контролю на всех этапах, они ломаются не так часто и не так быстро, как машины конкурентов.