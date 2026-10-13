Вживані седани та кросовери Lexus, які не ламаються

Lexus ES 350 2013 року. Фото: netcarshow.com

Японський преміальний бренд завжди славився високою надійністю своїх машин на тлі європейських та американських конкурентів. Обрати вдалий Lexus з пробігом є чудовою ідеєю для водіїв, які шукають комфорт без постійних візитів на СТО. Експерти з діагностики та аналітики ринку виділяють п'ять конкретних моделей з величезним ресурсом. При належному обслуговуванні ці автомобілі здатні легко долати сотні тисяч кілометрів без серйозних ремонтів.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Jalopnik.

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Надійні седани

Розкішний Lexus ES 350 (2013–2025) на базі моделі Toyota Avalon вважається справжнім королем надійності. Атмосферний 3,5-літровий мотор V6 демонструє дивовижну витривалість під час щоденної експлуатації. Експерти радять уникати перших років випуску цієї серії та обирати шосте або сьоме покоління. Дослідження підтверджують середній ресурс цього авто на рівні 228 000 км без капітальних втручань.

Для шанувальників преміального класичного стилю 2000-х років ідеальним вибором стане флагманський седан Lexus LS 430 (2001–2006). Автомобіль успішно конкурував з Mercedes-Benz S-Class та BMW 7 Series. Досвідчені автомеханіки радять купувати версії зі звичайною пружинною підвіскою замість дорогої пневматичної. Середній показник довговічності цієї моделі перевищує 367 000 км.

Компактний спортивний седан Lexus IS 350 (з 2006) пропонує відмінну динаміку та надійний 3,5-літровий атмосферний мотор V6. Фахівці застерігають від купівлі версії IS 250 через швидке закоксування двигуна. Хоча гальма та шини на IS 350 зношуються швидше через спортивний характер, сам силовий агрегат працює роками без нарікань, витримуючи понад 296 000 км.

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Практичні кросовери

Популярний кросовер Lexus RX 350 (2010–2022) ділить платформу з надійним позашляховиком Toyota Highlander. Фахівці радять оминати моделі 2007–2009 років через хронічні витоки рідини з гідропідсилювача керма. Починаючи з 2010 року випуску автомобіль отримав виправлені вузли та надійний 3,5-літровий мотор V6. Середній ресурс цього кросовера перевищує 280 000 км.

Рамний позашляховик Lexus GX 470 (2003–2009) створений на спільній базі з Toyota Land Cruiser Prado. Його 4,7-літровий мотор V8 серії 2UZ-FE вважають одним із найкращих двигунів в історії автомобілебудування. Автомобіль відрізняється неймовірною міцністю підвіски та силових агрегатів. Експерти оцінюють середній ресурс цієї моделі на рівні 330 000 км пробігу.

Раніше Новини.LIVE писали, які технології Lexus перевершили конкурентів за надійністю. Проста та перевірена часом конструкція робить ці машини найвитривалішими на ринку.

Також читайте, як насправді довго служать автомобілі Lexus. Завдяки високій якості виробництва, технологічним інноваціям та ретельному контролю на всіх етапах, вони ламаються не так часто й не так швидко, як машини конкурентів.