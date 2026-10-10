Чому технології Lexus виявилися надійнішими за конкурентів

Lexus RX 2026 року. Фото: Lexus

Сучасні автовиробники преміум-сегмента намагаються здивувати покупців величезними екранами та складним програмним забезпеченням. Проте японський кросовер Lexus RX довів перевагу зовсім іншого інженерного підходу. У дослідженні надійності за 2026 рік бренд знову посів перше місце завдяки відмові від зайвих цифрових експериментів. Проста та перевірена часом конструкція робить ці машини найвитривалішими на ринку.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Top Speed.

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Стримані технології

Головною причиною частих поломок сучасних преміальних авто стало складне мультимедійне оснащення та постійні оновлення софту. Дослідження зафіксувала у Lexus лише 151 проблему на 100 автомобілів, що є найкращим результатом серед усіх конкурентів. Поки суперники з Mercedes-Benz, BMW чи Cadillac регулярно стикаються зі збоями електроніки, японські інженери зберігають класичні та надійні рішення.

Найпопулярніша версія кросовера Lexus RX 350h з гібридною силовою установкою пропонує середню витрату пального близько 6,5 л/100 км. Автомобіль поєднує достатню потужність та економічність без використання надто складних конструкцій. Проста та продумана електроніка гарантує стабільну роботу всіх вузлів протягом багатьох років.

Економічна вигода

За даними аналітиків, реальний термін служби кросовера Lexus RX 350 перевищує 13,5 року або 250 000 км пробігу. Гібридна модифікація 350h демонструє ще кращі показники — 15,4 року та 290 000 км без капітальних ремонтів. До того ж п'ятирічне обслуговування цього японського кросовера коштує суттєво дешевше за утримання німецьких аналогів.

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Купівля 4-річного вживаного екземпляра дає можливість отримати надійний преміальний транспорт за ціною, нижчою від нових базових моделей. Машина зберігає високу якість збірки та комфорт салону, не вимагаючи постійних візитів до сервісного центру для виправлення системних помилок.

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