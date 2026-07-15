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Головна Авто Рейтинг надійності авто з пробігом: домінує одна марка, і це не Toyota

Рейтинг надійності авто з пробігом: домінує одна марка, і це не Toyota

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2026 13:50
ТОП-10 найнадійніших вживаних авто: у лідерах не Toyota
Lexus GS 2016 року. Фото: netcarshow.com

Купівля вживаного автомобіля завжди пов'язана з ризиком значних витрат на ремонт. Нове дослідження на основі реального досвіду експлуатації показало, які машини рідко турбують власників візитами на сервіс. Результати виявилися показовими, адже на вершині списку опинився бренд, який обійшов навіть популярну марку Toyota.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Moto.

Японське панування

Японський преміальний бренд Lexus повністю окупував лідерські позиції, забравши пʼять місць у першій десятці. Абсолютним переможцем за оцінками водіїв став седан Lexus GS четвертого покоління, який набрав 97,73% позитивних відгуків. Цей автомобіль роками утримує звання найнадійнішого завдяки відмінній якості збирання, високому рівню комфорту та майже повній відсутності серйозних технічних дефектів.

Слідом за лідером розташувався кросовер Lexus RX третього покоління з результатом 96,55%. Надійною альтернативою великим паркетникам став універсал підвищеної прохідності Subaru Outback п'ятого покоління, який отримав оцінку 96,18%. Власники цих автомобілів особливо хвалять їх за витривалі двигуни та загальну невибагливість під час тривалої щоденної експлуатації.

Практичні альтернативи

Чудові результати у рейтингу продемонстрували також європейські сімейні кросовери Skoda Karoq та Skoda Yeti. Ці чеські моделі отримали відмінні бали за високу практичність, просторі салони, помірну вартість регулярного сервісу та низьку частоту виникнення дрібних несправностей. Разом з ними високі оцінки за міцність підвіски та безпеку отримав повнопривідний японський кросовер Subaru XV.

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Окремо водії відзначають витривалість сучасних гібридних технологій. Хетчбеки Toyota Prius четвертого покоління та компактні преміальні гібриди Lexus CT доводять, що бензиново-електричні системи залишаються надійними навіть після багатьох років роботи. Окрім низької витрати пального ці машини приваблюють дешевим обслуговуванням та відсутністю проблем зі складними вузлами.

ТОП-10 надійних вживаних авто

  1. Lexus GS четвертого покоління
  2. Lexus RX третього покоління
  3. Subaru Outback п'ятого покоління
  4. Lexus RX четвертого покоління
  5. Toyota Prius четвертого покоління
  6. Skoda Karoq першого покоління
  7. Lexus NX першого покоління
  8. Lexus CT першого покоління
  9. Skoda Yeti першого покоління
  10. Subaru XV першого покоління

Раніше Новини.LIVE писали про найкращі вживані автомобілі Ford. Експерти вважають 2017 рік залишається сучасним піком бренду, коли з конвеєра сходили по-справжньому емоційні машини.

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рейтинг авто автомобіль гібрид Toyota вживані авто Subaru кросовер Lexus Škoda седан
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
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