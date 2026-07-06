ТОП-5 найнадійніших японських позашляховиків та кросоверів, які їздять в Україні роками

Mitsubishi Pajero 2007 року. Фото: netcarshow.com

Японські кросовери та позашляховики традиційно очолюють світові рейтинги довговічності та надійності. Водії цінують ці машини не за ультрасучасний дизайн чи складні мультимедійні системи, а за високий інженерний ресурс та стійкість до агресивних умов експлуатації. Практика показує, що за умови регулярного догляду вони здатні долати сотні тисяч км без капітальних ремонтів. Експерти визначили п'ять автомобілів, які стали еталонами витривалості на вторинному ринку.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на UAMotors.

Forester та Pajero

П'яте місце в рейтингу посів Subaru Forester покоління SJ. Головною технічною перевагою машини є фірмовий симетричний постійний повний привід, який забезпечує зразкову керованість на слизькій дорозі. Атмосферні опозитні двигуни серій FB20 на 2 л та FB25 на 2,5 л позбавлені проблем з прокладками головок блоку циліндрів, які дошкуляли старим моторам. Для тривалої служби важливо лише ретельно контролювати чистоту радіаторів через чутливість алюмінієвих головок до перегріву та кожні 60 000 км оновлювати мастило у варіаторі Lineartronic.

Четверту позицію впевнено утримує рамний позашляховик Mitsubishi Pajero IV. Автомобіль оснащується легендарною повнопривідною трансмісією Super Select II, яка дозволяє перемикати режими прямо під час руху. Найбільш живучим вважається турбодизель 3.2 Di-D, який легко виходить за межі 300 000 км пробігу, хоча й вимагає періодичного чищення клапана EGR та контролю стану форсунок. Бензинові атмосферні мотори V6 на 3 та 3,8 л також вкрай надійні, проте після 150 000 км можуть вимагати заміни оливознімних ковпачків.

Лідери довговічності

Трійку відкриває Honda CR-V, яка завоювала популярність завдяки своїй універсальності та величезному салону. Покоління моделі з атмосферними бензиновими двигунами K20 та K24 вважаються практично безпроблемними в щоденній експлуатації. Ці силові агрегати потребують лише стандартного заміщення витратних матеріалів за регламентом для досягнення солідних показників одометра.

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Друге місце дісталося преміальному кросоверу Lexus RX, який довів, що розкіш може бути безвідмовною. Найкращу репутацію мають версії з атмосферним 3,5-літровим бензиновим двигуном V6 серії 2GR-FE. Головне уникати серйозних затяжних пробуксовувань на бездоріжжі, щоб уберегти гідротрансформатор автоматичної коробки передач від передчасного зносу.

Золото рейтингу надійності отримує культовий позашляховик Toyota Land Cruiser 200, який давно став синонімом абсолютної тривалості служби. Нерозрізний задній міст, потужна рама та колосальний запас міцності ходової частини дозволяють експлуатувати машину в найжорсткіших умовах. Бензиновий мотор V8 об'ємом 4,6 або 4,7 л та дизельний турбований 4,5-літровий агрегат здатні залишатися в робочому стані навіть за мінімального сервісу, що робить цей автомобіль дуже ліквідним товаром.

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