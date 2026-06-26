Toyota та Nissan попередили про особливості авто американської збірки

Nissan Murano 2025 року. Фото: netcarshow.com

Японські автомобільні гіганти опинилися у незручному становищі перед своїми внутрішніми покупцями через особливості іноземного виробництва. Протягом багатьох десятиліть місцеві бренди інвестували величезні кошти у формування іміджу бездоганної якості та ідеального складання кожної деталі. Сьогодні компанії Toyota та Nissan змушені офіційно повідомити майбутніх власників, що машини американської збірки можуть не відповідати суворим домашнім стандартам.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Cars Coops.

Особливості покриття

Офіційна документація для покупців пікапів Toyota Tundra техаської збірки та кросоверів Toyota Highlander з заводу в Індіані містить дуже специфічні пункти. Представники компанії відверто зазначають, що зовнішнє лакофарбове покриття цих машин виконане за стандартами закордонного ринку. Покупці можуть зіткнутися з тонким шаром фарби, помітною нерівномірністю відтінків на різних кузовних панелях, а також слідами заводського полірування. На кузові допускається наявність невеликих вм'ятин або навіть дрібних пухирців під фарбою, хоча виробник наголошує на повній відсутності впливу цих нюансів на експлуатаційні характеристики.

Компанія Nissan у своїх інструкціях до імпортованого кросовера Murano з заводу в Теннессі пішла ще далі у розкритті дефектів збирання. Клієнтів заздалегідь попереджають про можливу наявність дрібного бруду під шаром лаку, помітних залишків герметика на стиках та невеликого зсуву кузовних панелей відносно одна одної. Автовиробники підкреслюють, що такі автомобілі не є бракованими, а просто відображають американську культуру виробництва.

Обмеження електроніки

Окрім візуальних вад кузова майбутнім власникам американських модифікацій доведеться змиритися з урізаним функціоналом бортових систем. На пікапах Toyota Tundra у місцевих умовах може некоректно працювати електронний асистент розпізнавання дорожніх знаків. Уся інформація на екранах мультимедійних комплексів відображається виключно англійською мовою без можливості вибору локального меню.

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Nissan Murano також має англійську мову в налаштуваннях та не підтримує фірмові цифрові сервіси NissanConnect. Навіть штатна магнітола американської машини не здатна повноцінно приймати сигнали місцевих радіостанцій у діапазонах AM та FM.

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