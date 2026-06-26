Toyota и Nissan предупредили об особенностях автомобилей американской сборки

Nissan Murano 2025 года. Фото: netcarshow.com

Японские автомобильные гиганты оказались в затруднительном положении перед своими внутренними покупателями из-за особенностей зарубежного производства. На протяжении многих десятилетий местные бренды вкладывали огромные средства в формирование имиджа безупречного качества и идеальной сборки каждой детали. Сегодня компании Toyota и Nissan вынуждены официально сообщить будущим владельцам, что автомобили американской сборки могут не соответствовать строгим домашним стандартам.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Cars Coops.

Особенности покрытия

Официальная документация для покупателей пикапов Toyota Tundra техасской сборки и кроссоверов Toyota Highlander с завода в Индиане содержит весьма специфические пункты. Представители компании откровенно отмечают, что внешнее лакокрасочное покрытие этих автомобилей выполнено в соответствии со стандартами зарубежного рынка. Покупатели могут столкнуться с тонким слоем краски, заметной неравномерностью оттенков на различных кузовных панелях, а также следами заводской полировки. На кузове допускается наличие небольших вмятин или даже мелких пузырьков под краской, хотя производитель подчеркивает полное отсутствие влияния этих нюансов на эксплуатационные характеристики.

Компания Nissan в своих инструкциях к импортируемому кроссоверу Murano с завода в Теннесси пошла еще дальше в раскрытии дефектов сборки. Клиентов заранее предупреждают о возможном наличии мелкой грязи под слоем лака, заметных остатков герметика на стыках и небольшом смещении кузовных панелей относительно друг друга. Автопроизводители подчеркивают, что такие автомобили не являются бракованными, а просто отражают американскую культуру производства.

Ограничения электроники

Помимо визуальных недостатков кузова будущим владельцам американских модификаций придется смириться с урезанным функционалом бортовых систем. На пикапах Toyota Tundra в местных условиях может некорректно работать электронный ассистент распознавания дорожных знаков. Вся информация на экранах мультимедийных комплексов отображается исключительно на английском языке без возможности выбора локального меню.

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Nissan Murano также имеет английский язык в настройках и не поддерживает фирменные цифровые сервисы NissanConnect. Даже штатная магнитола американской машины не способна полноценно принимать сигналы местных радиостанций в диапазонах AM и FM.

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