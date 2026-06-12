Какие подержанные автомобили выгодно продать в 2026 году

Toyota Corolla Cross 2023 года. Фото: netcarshow.com

Снижение стоимости является самым большим скрытым риском для каждого владельца нового автомобиля. При посещении автосалона покупатели обычно не обращают внимания на финансовые потери при будущей перепродаже. Машина, которая за три года потеряла половину своей первоначальной цены, обходится гораздо дороже модели, сохранившей две трети стоимости. Исследование Autovista Inter-Global показало, какие подержанные автомобили выгоднее продавать в 2026 году.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

Лидеры рынка

Абсолютным триумфатором свежих рейтингов признана компания Toyota. Автомобили этой японской марки теряют в среднем лишь 38% своей стоимости за первые три года эксплуатации, что является недостижимым результатом для других производителей. Второе место разделили между собой Honda, Volkswagen и Tesla с одинаковым показателем потерь на уровне 42%. Сразу за ними идут Skoda и Dacia, чьи машины обесцениваются на 44%, а замыкает группу надежных брендов компания Nissan с результатом менее 45%.

В середине списка расположились Audi и Volvo с показателем 45%, корейский Hyundai с потерей 46%, а также BMW, Kia и Mazda, которые теряют 47% стоимости. Худшие результаты на вторичном рынке демонстрируют Opel и Renault. Через три года использования владельцы этих моделей смогут выручить при продаже менее половины от первоначальной суммы, поскольку их обесценивание достигает 54%.

Успешные модели

Среди моделей абсолютным рекордсменом по сохранению капитала стал кроссовер Toyota Corolla Cross с двигателем 2 л и полным приводом. Этот автомобиль за три года теряет 33% от своей первоначальной стоимости. Вслед за лидером расположился немецкий кроссовер Volkswagen T-Roc 1.5 eTSI с коробкой передач DSG, который обесценивается на 35%. Почетное третье место разделили между собой Land Rover Defender, Volkswagen Tiguan и Hyundai Tucson Hybrid с показателем потерь 36%.

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В первой десятке самых выгодных для перепродажи моделей доминируют классические бензиновые варианты и традиционные гибриды, обязательно оснащенные автоматической коробкой передач. Единственным чистым электромобилем, сумевшим пробиться в лидеры, стал седан Tesla Model 3 в версии Long Range с показателем обесценивания 38%.

Даже бюджетный бренд Dacia смог удивить экспертов. Например, модель Sandero Stepway Extreme с автоматом теряет всего 39%, что лучше показателей многих более дорогих конкурентов.

Влияние привода

Тип силового агрегата играет решающую роль при формировании цены на вторичном рынке. Лучше всего сохраняют деньги владельцев автомобили с дизельными двигателями, которые за три года теряют в среднем 39%. Обычные бензиновые версии обесцениваются на 43%, а классические гибриды держатся рядом с показателем 44%. Гибридные модификации с возможностью подзарядки от розетки показывают худший результат на уровне 46%.

Быстрее всего теряют в цене электромобили, которые за три года теряют в среднем 49% стоимости. Такая тенденция обусловлена стремительным развитием технологий, ведь новые электрические модели появляются на рынке очень быстро и предлагают значительно лучшие технические характеристики за меньшие деньги.

Также на конечную стоимость подержанного авто всегда влияет общая репутация бренда, текущие цены на топливо и уровень спроса на конкретный тип кузова.

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