Почему китайские электрокары обесцениваются вдвое быстрее конкурентов

Китайские электромобили. Фото: qz.com

Китайские электромобили массово штурмуют европейский рынок благодаря низким ценам и богатому оснащению. Но новые машины из Поднебесной имеют обратную сторону: катастрофическую потерю стоимости на вторичном рынке. Исследования DAT подтверждают, что китайские модели обесцениваются вдвое быстрее, чем в среднем по отрасли, и этот процесс только набирает обороты.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Ionity.

Сервисный вакуум

Для сохранения нормальной цены подержанного авто через несколько лет бренду необходима развитая сервисная инфраструктура. Главная проблема азиатских новичков заключается в полной неопределенности их будущего.

Европейцы банально боятся покупать такие варианты из вторых рук из-за риска внезапного исчезновения марки с рынка. Страх остаться без официального техобслуживания и фирменных запчастей заставляет людей обходить эти модели как можно дальше.

Рыночное давление на рынок

Массовый наплыв импорта давит на весь европейский рынок электромобилей. Например, в Великобритании трехлетний электрокар сегодня можно продать едва ли за 38% от его первоначальной стоимости. Обычные бензиновые машины того же возраста сохраняют в среднем около 45% цены.

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Из-за жестких экологических нормативов производители вынуждены делать огромные скидки на новую технику. Благодаря этому китайский кроссовер Jaecoo 7 даже возглавил британский рейтинг продаж в своем классе. Но из-за подобных распродаж двухлетние или трехлетние машины становятся никому не нужными по их реальной цене.

Еще одним врагом остаточной стоимости стало слишком быстрое технологическое развитие. Китайские инженеры модернизируют линейки с такой скоростью, что купленная сегодня передовая машина уже через несколько месяцев выглядит устаревшей. Для развития инноваций это большой плюс, но для первых владельцев такая эволюция превращается в финансовый приговор.

Ранее Новини.LIVE писали, почему электрокар в Китае вдвое дешевле, чем в Европе. Покупатели в Поднебесной пользуются преимуществами десятилетий государственной поддержки и интегрированного производства.

Также читайте, почему Xiaomi теряет 5600 долларов на каждом проданном электромобиле. Несмотря на высокий спрос на электрокары, финансовые потери компании растут гораздо быстрее, чем очереди покупателей в автосалонах.