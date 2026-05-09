Китайские авто привлекают ценой: проблемы начинаются через два года

Китайские автомобили.

Современный дизайн и низкая цена делают китайские автомобили привлекательными при покупке в автосалонах. Однако опыт эксплуатации в Европе свидетельствует о стремительном росте количества дефектов на втором и третьем году владения. Исследования надежности выявили значительную разницу между брендами, что заставляет водителей тщательно оценивать риски перед выбором конкретной модели.

Технические вызовы

Статистика JD Power China VDS за 2025 год фиксирует тревожную тенденцию: количество проблем на 100 автомобилей китайских брендов выросло до 202 единиц после двух лет использования. Больше всего нареканий вызывают мультимедийные системы и качество сидений, состояние которых существенно ухудшается в течение трехлетнего периода. В противоположность этому международные марки за аналогичный срок демонстрируют улучшение показателей качества.

Самым слабым звеном остается программное обеспечение и электроника, что подтверждается отчетами владельцев электромобилей. Зафиксированы случаи зависания интерфейса, сбои в работе систем помощи водителю и выходы из строя портов быстрой зарядки на станциях постоянного тока. Рейтинги надежности ставят бренд MG на предпоследнее место с оценкой 5,9 из 10, тогда как Lynk & Co получил 6,2 балла.

Скрытые дефекты

Кроме электронных сбоев, специалисты сервисных центров обращают внимание на преждевременную коррозию кузова у отдельных моделей MG уже через 2-3 года эксплуатации. Европейские и японские производители давно преодолели эту проблему с помощью более качественной антикоррозийной защиты. Ситуация осложняется длительным ожиданием на ремонт из-за логистических трудностей с доставкой компонентов.

Владельцы вынуждены ждать запчасти от одного до шести месяцев, так как детали доставляют морским путем напрямую из Китая. Известны случаи задержки ремонта порта зарядки электромобиля BYD на месяц или отсутствия важных компонентов для Jaecoo в течение полугода. При этом дилеры обычно не предоставляют подменный транспорт на период длительного простоя техники в сервисе.

Выбор бренда

Исследование Altroconsumo среди 53 000 водителей показывает, что не все китайские марки имеют одинаковые проблемы с качеством. Бренд BYD получил 89 баллов из 100 за надежность, что ставит его на один уровень с Tesla и Honda. В то же время MG остается значительно ниже среднего показателя с результатом в 72 балла.

Перед приобретением критически важно проверить наличие сервисного центра в радиусе 50 км и доступность запчастей на складах. Наличие регулярных обновлений программного обеспечения позволяет решать часть ошибок без визита на СТО. Мониторинг форумов владельцев с опытом эксплуатации более 18 месяцев помогает выявить недостатки, которые не заметны во время первого тест-драйва.

