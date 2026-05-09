Китайські авто приваблюють ціною: проблеми починаються через два роки

Китайські автомобілі. Фото: topgear.com

Сучасний дизайн та низька ціна роблять китайські автомобілі привабливими під час купівлі в автосалонах. Проте досвід експлуатації в Європі свідчить про стрімке зростання кількості дефектів на другому та третьому році володіння. Дослідження надійності виявили значну різницю між брендами, що змушує водіїв ретельніше оцінювати ризики перед вибором конкретної моделі.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Trendy.

Технічні виклики

Статистика JD Power China VDS за 2025 рік фіксує тривожну тенденцію: кількість проблем на 100 автомобілів китайських брендів зросла до 202 одиниць після двох років використання. Найбільше нарікань викликають мультимедійні системи та якість сидінь, стан яких суттєво погіршується протягом трирічного періоду. На противагу цьому міжнародні марки за аналогічний термін демонструють покращення показників якості.

Найслабшою ланкою залишається програмне забезпечення та електроніка, що підтверджується звітами власників електромобілів. Зафіксовані випадки зависання інтерфейсу, збої в роботі систем допомоги водієві та виходи з ладу портів швидкої зарядки на станціях постійного струму. Рейтинги надійності ставлять бренд MG на передостаннє місце з оцінкою 5,9 з 10, тоді як Lynk & Co отримав 6,2 бала.

Приховані дефекти

Окрім електронних збоїв, фахівці сервісних центрів звертають увагу на передчасну корозію кузова в окремих моделей MG вже через 2-3 роки експлуатації. Європейські та японські виробники давно подолали цю проблему за допомогою якіснішого антикорозійного захисту. Ситуація ускладнюється тривалим очікуванням на ремонт через логістичні труднощі з доставкою компонентів.

Читайте також:

Власники змушені чекати на запчастини від одного до шести місяців, позаяк деталі доставляють морським шляхом безпосередньо з Китаю. Відомі випадки затримки ремонту порту зарядки електромобіля BYD на місяць або відсутності важливих компонентів для Jaecoo протягом пів року. При цьому дилери зазвичай не надають підмінний транспорт на період тривалого простою техніки в сервісі.

Вибір бренду

Дослідження Altroconsumo серед 53 000 водіїв показує, що не всі китайські марки мають однакові проблеми з якістю. Бренд BYD отримав 89 балів зі 100 за надійність, що ставить його на один рівень з Tesla та Honda. Водночас MG залишається значно нижче середнього показника з результатом у 72 бали.

Перед придбанням критично важливо перевірити наявність сервісного центру в радіусі 50 км та доступність запчастин на складах. Наявність регулярних оновлень програмного забезпечення дозволяє розвʼязувати частину помилок без візиту на СТО. Моніторинг форумів власників з досвідом експлуатації понад 18 місяців допомагає виявити недоліки, які не помітні під час першого тест-драйву.

Раніше Новини.LIVE писали про новий дизельний двигун, який зменшує споживання палива удвічі. Йог розроблено в Китаї фахівцями компанії Yuchai.

Також читайте, як Китай нищить автомобільну промисловість Європи. Закриття заводів та банкрутства стали реальністю для європейських постачальників автомобільної продукції.