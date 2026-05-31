Почему Xiaomi теряет 5600 долларов на каждом проданном электромобиле

Китайские производители электромобилей часто удивляют аномально низкой стоимостью своих моделей. Однако за привлекательными ценниками обычно скрывается большая проблема: заводы теряют деньги на каждом авто, которое покидает конвейер. Xiaomi тоже оказалась в этом списке. Несмотря на высокий спрос на электрокары, финансовые потери компании растут гораздо быстрее, чем очереди покупателей в автосалонах.

Убытки растут

Сейчас марка успешно продает две модели: седан SU7 и кроссовер YU7. За первые три месяца этого года покупателей нашли 80 856 машин, что принесло доход в размере 2 900 000 000 долларов. Однако чистый убыток автомобильного подразделения за это же время достиг 457 000 000 долларов.

В пересчете на каждую проданную единицу минус компании составил около 5600 долларов. Ситуация стала значительно хуже, чем в начале 2025 года. Тогда бренд реализовал чуть меньше машин - 75 869 штук, но финансовые потери были минимальными и составляли всего 900 долларов за один автомобиль.

План спасения

Главной причиной финансового провала эксперты считают низкий средний чек, который держится на отметке 34 600 долларов. Чтобы исправить математику, руководство пытается пересадить водителей на более дорогие версии авто, которые приносят больше чистой прибыли.

Исправить ситуацию должны новые мощные модификации. Среди них выделяется кроссовер YU7 GT с табуном в 990 л.с. за 57 300 долларов, а также экстремальный флагманский гиперкар SU7 Ultra стоимостью 78 000 долларов. Эти дорогие варианты не станут массовыми, но помогут поднять среднюю стоимость сделок.

Волны спроса

После заметного спада в начале года, весна принесла компании долгожданное оживление. В течение апреля водители забрали из дилерских центров 36 702 машины, что значительно лучше мартовского результата в 21 440 единиц.

Несмотря на хорошую весеннюю тенденцию, бренд пока не может вернуться к своим лучшим историческим показателям. Рекордом для компании остается декабрь прошлого года, когда покупатели приобрели 50 212 новых электрокаров.

