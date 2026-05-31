Головна Авто Чому Xiaomi втрачає 5600 доларів на кожному проданому електромобілі

Чому Xiaomi втрачає 5600 доларів на кожному проданому електромобілі

Дата публікації: 31 травня 2026 15:45
Xiaomi YU7 2025 року. Фото: wikipedia.org

Китайські виробники електромобілів часто дивують аномально низькою вартістю своїх моделей. Проте за привабливими цінниками зазвичай приховується велика проблема: заводи втрачають гроші на кожному авто, яке залишає конвеєр. Xiaomi теж опинилася у цьому списку. Попри високий попит на електрокари, фінансові втрати компанії ростуть набагато швидше, ніж черги покупців у автосалонах.

Збитки зростають

Зараз марка успішно продає дві моделі: седан SU7 та кросовер YU7. За перші три місяці цього року покупців знайшли 80 856 машин, що принесло дохід у розмірі 2 900 000 000 доларів. Проте чистий збиток автомобільного підрозділу за цей же час сягнув 457 000 000 доларів.

У перерахунку на кожну продану одиницю мінус компанії склав близько 5600 доларів. Ситуація стала значно гіршою, ніж на початку 2025 року. Тоді бренд реалізував трохи менше машин — 75 869 штук, але фінансові втрати були мінімальними й становили всього 900 доларів за один автомобіль.

План порятунку

Головною причиною фінансового провалу експерти вважають низький середній чек, який тримається на позначці 34 600 доларів. Щоб виправити математику, керівництво намагається пересадити водіїв на дорожчі версії авто, які приносять більше чистого прибутку.

Виправити ситуацію мають нові потужні модифікації. Серед них виділяється кросовер YU7 GT із табуном у 990 к.с. за 57 300 доларів, а також екстремальний флагманський гіперкар SU7 Ultra вартістю 78 000 доларів. Ці дорогі варіанти не стануть масовими, але допоможуть підняти середню вартість угод.

Хвилі попиту

Після помітного спаду на початку року, весна принесла компанії довгоочікуване пожвавлення. Протягом квітня водії забрали з дилерських центрів 36 702 машини, що значно краще за березневий результат у 21 440 одиниць.

Попри гарну весняну тенденцію, бренд поки не може повернутися до своїх найкращих історичних показників. Рекордом для компанії залишається грудень минулого року, коли покупці придбали 50 212 нових електрокарів.

Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
