Чому китайські електрокари знецінюються вдвічі швидше за конкурентів

Китайські електромобілі. Фото: qz.com

Китайські електромобілі масово штурмують європейський ринок завдяки низьким цінам та багатому оснащенню. Але нові машини з Піднебесної мають зворотний бік: катастрофічну втрату вартості на вторинному ринку. Дослідження DAT підтверджують, що китайські моделі знецінюються вдвічі швидше. ніж у середньому по галузі, і цей процес лише набирає обертів.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Ionity.

Сервісний вакуум

Для збереження нормальної ціни вживаного авто через кілька років бренду необхідна розвинена сервісна інфраструктура. Головна проблема азійських новачків полягає у повній невизначеності їхнього майбутнього.

Європейці банально бояться купувати такі варіанти з других рук через ризик раптового зникнення марки з ринку. Страх залишитися без офіційного техобслуговування та фірмових запчастин змушує людей обходити ці моделі якнайдалі.

Ринковий тиск

Масовий наплив імпорту тисне на весь європейський ринок електромобілів. Наприклад, у Великій Британії трирічний електрокар сьогодні можна продати заледве за 38% від його початкової вартості. Звичайні бензинові машини того ж віку зберігають у середньому близько 45% ціни.

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Через жорсткі екологічні нормативи виробники змушені робити величезні знижки на нову техніку. Завдяки цьому китайський кросовер Jaecoo 7 навіть очолив британський рейтинг продажів у своєму класі. Але через подібні розпродажі дворічні чи трирічні машини стають нікому не потрібними за їхньою реальною ціною.

Ще одним ворогом залишкової вартості став занадто швидкий технологічний розвиток. Китайські інженери модернізують лінійки з такою швидкістю, що куплена сьогодні передова машина вже за кілька місяців виглядає застарілою. Для розвитку інновацій це великий плюс, але для перших власників така еволюція перетворюється на фінансовий вирок.

Раніше Новини.LIVE писали, чому електрокар в Китаї вдвічі дешевший, ніж у Європі. Покупці в Піднебесній користуються перевагами десятиліть державної підтримки та інтегрованого виробництва.

Також читайте, чому Xiaomi втрачає 5600 доларів на кожному проданому електромобілі. Попри високий попит на електрокари, фінансові втрати компанії ростуть набагато швидше, ніж черги покупців у автосалонах.