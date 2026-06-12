Які вживані автомобілі вигідно продати у 2026 році

Toyota Corolla Cross 2023 року. Фото: netcarshow.com

Зниження вартості є найбільшим прихованим ризиком для кожного власника нового автомобіля. Під час відвідин автосалону покупці зазвичай не звертають увагу на фінансові втрати під час майбутнього перепродажу. Машина, яка за три роки позбулася половини своєї первісної ціни, обходиться набагато дорожче за модель, що зберегла дві третини вартості. Дослідження Autovista Inter-Global показало, які вживані автомобілі вигідніше продавати у 2026 році.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

Лідери ринку

Абсолютним тріумфатором свіжих рейтингів визнано компанію Toyota. Автомобілі цієї японської марки втрачають у середньому лише 38% своєї вартості за перші три роки експлуатації, що є недосяжним результатом для інших виробників. Другу позицію поділили між собою Honda, Volkswagen та Tesla з однаковим показником втрат на рівні 42%. Одразу за ними йдуть Skoda та Dacia, чиї машини знецінюються на 44%, а замикає групу надійних брендів компанія Nissan з результатом менш як 45%.

У середині списку розташувалися Audi та Volvo з показником 45%, корейський Hyundai з втратою 46%, а також BMW, Kia та Mazda, які позбуваються 47% вартості. Найгірші результати на вторинному ринку демонструють Opel та Renault. Через три роки використання власники цих моделей зможуть виручити під час продажу менше половини від початкової суми, позаяк їхнє знецінення сягає 54%.

Успішні моделі

Серед моделей абсолютним рекордсменом зі збереження капіталу став кросовер Toyota Corolla Cross з двигуном 2 л та повним приводом. Це авто за три роки втрачає 33% від своєї початкової вартості. Слідом за лідером розташувався німецький кросовер Volkswagen T-Roc 1.5 eTSI з коробкою передач DSG, який знецінюється на 35%. Почесне третє місце розділили між собою Land Rover Defender, Volkswagen Tiguan та Hyundai Tucson Hybrid з показником втрат 36%.

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У першій десятці найбільш вигідних для перепродажу моделей домінують класичні бензинові варіанти та традиційні гібриди, обов'язково обладнані автоматичною коробкою передач. Єдиним чистим електромобілем, який зумів пробитися до лідерів, став седан Tesla Model 3 у версії Long Range з показником знецінення 38%.

Навіть бюджетний бренд Dacia зміг здивувати експертів. Наприклад, модель Sandero Stepway Extreme з автоматом втрачає лише 39%, що краще за показники багатьох дорожчих конкурентів.

Вплив привода

Тип силового агрегату відіграє вирішальну роль під час формування цінника на вторинному ринку. Найкраще зберігають гроші власників автомобілі з дизельними двигунами, які за три роки втрачають у середньому 39%. Звичайні бензинові версії знецінюються на 43%, а класичні гібриди тримаються поруч з показником 44%. Гібридні модифікації з можливістю підзарядки від розетки показують гірший результат на рівні 46%.

Найшвидше втрачають у ціні електромобілі, які за три роки позбуваються в середньому 49% вартості. Така тенденція зумовлена стрімким розвитком технологій, адже нові електричні моделі з'являються на ринку дуже швидко і пропонують значно кращі технічні характеристики за менші гроші.

Також на кінцеву вартість вживаного авто завжди впливає загальна репутація бренду, поточні ціни на пальне та рівень попиту на конкретний тип кузова.

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