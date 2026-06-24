Рейтинг автомобілів з найменшою кількістю поломок у 2026 році

Lexus RZ 2026 року. Фото: netcarshow.com

Дослідницька компанія JD Power оприлюднила результати щорічного рейтингу надійності транспортних засобів, який продемонстрував рекордне зростання скарг автомобілістів. Фахівці проаналізували кількість технічних проблем, виявлених першими власниками трирічних машин. Підсумковий індекс відображає середню кількість дефектів на 100 автомобілів кожної окремої марки. Попри загальне погіршення статистики в індустрії, деякі популярні виробники зуміли підтвердити свій високий статус.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Visual Capitalist.

Результати дослідження

Четвертий рік поспіль абсолютну першість впевнено утримує преміальна японська марка Lexus. Власники цих машин зафіксували всього 151 скаргу на 100 автомобілів, що є найкращим результатом у рейтингу. Другу позицію з показником 160 претензій посів американський бренд Buick, а почесне третє місце дісталося європейській Mini з результатом 168 пунктів.

Традиційно високі оцінки та місця вище середнього галузевого рівня продемонструвала більшість великих японських компаній. Надійними та витривалими за результатами трирічної експлуатації визнані моделі Subaru, Toyota, Nissan, Honda та Mazda. У верхній частині таблиці також закріпилися відомі люксові представники ринку Cadillac, Porsche, BMW та Genesis.

Найгірші бали наприкінці списку отримали марки Volkswagen з показником 301 дефект, а також Volvo та Land Rover.

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Інфографіка: visualcapitalist.com

Програмні збої

Основною причиною різкого падіння загального індексу надійності в усій автомобільній індустрії стали не механічні дефекти двигунів чи підвіски, а складна бортова електроніка. Власники масово скаржилися на постійні системні збої мультимедійних комплексів, нестабільне бездротове підключення смартфонів через Apple CarPlay або Android Auto та помилки під час оновлення програмного забезпечення. Цифрові технології вперше стали викликати більше занепокоєння та головного болю, ніж традиційні компоненти машин.

Найбільш капризними виявилися плагін-гібридні модифікації, які зібрали величезні 281 скаргу на 100 машин. Натомість звичайні бензинові версії стали єдиним класом техніки, що показав покращення довговічності з середнім результатом 198 претензій.

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