Найкращі автомобілі з повним приводом у 2026 році

Audi RS6 Avant Performance 2023 року. Фото: netcarshow.com

Сьогодні системи 4x4 масово встановлюють на найрізноманітніші типи транспорту від представницьких седанів та сімейних універсалів до високотехнологічних гібридних гіперкарів. Повний привід однаково ефективно допомагає долати піщані дюни та безпечно реалізувати потужність понад 1000 к.с. на мокрому асфальті швидкісного треку. Серед величезного різноманіття пропозицій на ринку експерти виділяють кілька найбільш яскравих та безкомпромісних автомобілів.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Car Magazine.

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Справжні всюдиходи

Легендарний Land Rover Defender зумів пройти шлях від простого фермерського інструменту до одного з найкомфортніших позашляховиків сучасності. Пропонуючи три варіанти довжини кузова, автомобіль зберіг фірмову геометричну прохідність, двоступеневу роздавальну коробку та блокування диференціалів. Головною технічною новинкою стала передова пневматична підвіска, яка гарантує королівський плавний хід на трасі та максимальний кліренс на бездоріжжі. Крім економічного плагін-гібрида, покупцям доступна екстремальна версія Octa з потужним двигуном V8 та унікальними ходовими характеристиками для важких умов.

Його головний історичний конкурент Toyota Land Cruiser залишається символом абсолютної надійності та довговічності на планеті. Свіже покоління моделі зберегло класичну рамну архітектуру кузова, знижену передачу та жорсткі блокування, отримавши при цьому дуже привабливий дизайн у стилі ретро.

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Якщо ж сучасний Defender здається занадто витонченим, альтернативою виступає Ineos Grenadier. Цей безкомпромісний рамний автомобіль з нерозрізними мостами оснащується надійними рядними шістками від BMW та пропонує повністю аналоговий інтер'єр з літаковими тумблерами без зайвих сенсорних екранів.

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Культовий статус

Німецький Mercedes-Benz G-Class за майже 50 років конвеєрного життя перетворився на справжній символ високого статусу, не втративши при цьому трьох фірмових блокувань диференціалів. Сучасна лінійка пропонує епатажну бензинову версію AMG G63 з гучним бітурбо мотором V8, а також абсолютно нову електричну модифікацію G580 EQ. Електрокар оснащений чотирма незалежними електромоторами для кожного колеса, що гарантує ювелірну точність розподілу моменту та дозволяє машині розвертатися на місці подібно до гусеничного танка.

Американську школу уособлює гібридний Jeep Wrangler 4xe, який зберіг знімні двері, відкидне лобове скло та залежну підвіску. Електричний доважок дозволяє цьому всюдиходу практично безшумно повзти по великих валунах на мінімальній швидкості.

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Абсолютно протилежний підхід сповідує сімейний універсал Audi RS6 Avant Performance. Цей практичний автомобіль поєднує місткий багажник та комфортний 5-місний салон з ураганною динамікою суперкара. Фірмова система постійного повного приводу quattro працює в парі з 4-літровим двигуном V8 потужністю понад 600 к.с., забезпечуючи залізне зчеплення за будь-якої погоди.

Швидкісні треки

У царині екстремальних швидкостей чотири ведучі колеса стали обов'язковою умовою для виживання. Новий флагманський гіперкар Lamborghini Revuelto використовує класичний атмосферний двигун V12 у парі з трьома електромоторами, два з яких обертають виключно передню вісь. Така схема сумарною потужністю понад 1000 к.с. буквально витягує машину з крутих віражів, повністю ліквідуючи проковзування коліс.

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За аналогічним принципом побудовано і лімітований Ferrari F80, де 3-літровий бітурбо V6 поєднано з трьома електричними двигунами. Сумарна віддача системи становить 1183 к.с., що дозволяє катапультуватися до першої сотні за неймовірні 2,15 с.

Німецький Porsche 911 Turbo S завдяки інтелектуальному повному приводу назавжди позбувся колишньої небезпечної репутації, ставши дуже слухняним та передбачуваним суперкаром на кожен день. Електроніка щомиті перерозподіляє крутний момент між осями, дозволяючи впевнено прискорюватися на мокрому або припорошеному пилом асфальті.

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Наостанок варто згадати культовий Nissan GT-R покоління R35, який лише цього року остаточно залишає конвеєр після 19 років виробництва. Навіть наприкінці своєї кар'єри повнопривідний автомобіль потужністю 562 к.с. демонструє феноменальну стабільність і розганяється до 100 км/год за 2,8 с, залишаючись еталоном механічного зачеплення з дорогою.

Раніше Новини.LIVE писали, що Subaru нарешті поєднує дві свої найкращі ідеї в одному авто. Гібридна установка складатиметься з 2,5-літрового двигуна, літій-іонної батареї та двох електромоторів.

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Також читайте, навіщо Toyota створила лінійку з шести компактних кросоверів. Компанія пропонує варіанти від найдешевших бензинових версій до потужних та повністю електричних модифікацій.