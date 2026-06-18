Огляд лінійки компактних кросоверів Toyota 2026 року

Toyota bZ Woodland 2026 року. Фото: netcarshow.com

Сучасний автомобільний ринок демонструє зростання попиту на невеликі міські кросовери. Серед 11 доступних у 2026 році моделей Toyota класу SUV одразу шість позиціонуються як компактні машини. Ця лінійка охоплює ціновий діапазон від 20 000 доларів, пропонуючи варіанти від найдешевших бензинових версій до потужних та повністю електричних модифікацій.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Car Buzz.

Бюджетний вибір

Найдешевшим компактним кросовером бренду на ринку став новий Toyota Corolla Cross. Автомобіль пропонується у трьох класичних бензинових версіях та трьох гібридних модифікаціях. Стандартний варіант демонструє непогану ощадливість, витрачаючи близько 7,6 л/100 км у місті та 7,1 л/100 км на заміській трасі. Гібридне виконання робить величезний крок уперед, знижуючи споживання пального до 5,1 л/100 км у міському режимі та 6 л/100 км на шосе.

Вже у початковій комплектації машина оснащується світлодіодними проєкційними фарами, бездротовими системами зв'язку та дефлекторами вентиляції для пасажирів заднього ряду. Головним компромісом цієї надійної міської моделі є досить обмежений простір у багажному відсіку та спокійний характер керування.

Це чудовий та прагматичний інструмент для щоденних поїздок у межах мегаполіса, де ключовим фактором вибору є мінімальна початкова вартість.

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Абсолютний лідер

Культовий кросовер Toyota RAV4 у 2026 році отримав абсолютно нове шосте покоління, принісши купу важливих змін. Відтепер найпопулярніший SUV бренду повністю відмовився від суто бензинових версій. Класичний гібрид доступний у шести різних комплектаціях, включаючи позашляхове виконання Woodland зі спеціальними шинами та вбудованими протитуманними фарами.

Базові гібридні модифікації демонструють зразковий показник у районі 5,5–5,7 л/100 км у змішаному циклі. Модель пропонує найбільший об'єм багажника у своєму класі. У салоні тепер встановлено цифрову панель приладів розміром 12,3 дюйма, оновлений центральний тачскрін та сучасний комплекс електронних асистентів водія. Машина ідеально підходить для молодих родин, які цінують внутрішній простір, високу надійність та ліквідність.

Електричні альтернативи

Електрокар Toyota bZ отримав суттєве оновлення технічної начинки. Потужність електричної силової установки зросла до 338 к.с., а максимальний запас ходу в передньопривідному виконанні тепер сягає близько 505 км на одному заряді. Завдяки переходу на новий стандартний порт NACS автомобіль отримав повний доступ до швидких зарядних станцій Supercharger, де відновлення батареї з 10% до 80% займає 30 хвилин.

Для шанувальників яскравого стилю японський бренд повернув на ринок модель Toyota C-HR, яка тепер стала повністю електричною і розділила технічну платформу з моделлю bZ. Цей купе-кросовер оснащується двома електромоторами, системою повного приводу 4x4 за замовчуванням та видає аналогічні 338 к.с. Дизайнерський кузов вимагає певних жертв у плані практичності, адже пасажири другого ряду відчують брак вільного простору над головою, а об'єм багажника поступається старшим моделям.

Максимальні можливості

Для водіїв, які хочуть отримати переваги електричного та бензинового приводів одночасно, створено підзарядний гібрид Toyota RAV4 Plug-in Hybrid. Головною фішкою цієї модифікації стала збільшена батарея, яка дозволяє долати до 83 км виключно на електричній тязі.

Найдорожчим та найбільш безкомпромісним представником сімейства став повнопривідний електромобіль Toyota bZ Woodland. Ця версія створена для прихильників активного відпочинку на природі, пропонуючи збільшений до 213 мм дорожній просвіт та захисний пластиковий обвіс. Двомоторна електрична установка тут форсована до 375 к.с., а подовжений кузов дозволив виділити значно більше корисного простору для сумок та туристичного спорядження у багажнику.

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