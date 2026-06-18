Обзор линейки компактных кроссоверов Toyota 2026 года

Toyota bZ Woodland 2026 года. Фото: netcarshow.com

Современный автомобильный рынок демонстрирует рост спроса на небольшие городские кроссоверы. Среди 11 доступных в 2026 году моделей Toyota класса SUV сразу шесть позиционируются как компактные автомобили. Эта линейка охватывает ценовой диапазон от 20 000 долларов, предлагая варианты от самых дешевых бензиновых версий до мощных и полностью электрических модификаций.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Car Buzz.

Бюджетный выбор

Самым дешевым компактным кроссовером бренда на рынке стал новый Toyota Corolla Cross. Автомобиль предлагается в трех классических бензиновых версиях и трех гибридных модификациях. Стандартная версия демонстрирует неплохую экономичность, расходуя около 7,6 л/100 км в городе и 7,1 л/100 км на загородной трассе. Гибридная версия делает огромный шаг вперёд, снижая расход топлива до 5,1 л/100 км в городском режиме и 6 л/100 км на шоссе.

Уже в базовой комплектации автомобиль оснащается светодиодными проективными фарами, беспроводными системами связи и дефлекторами вентиляции для пассажиров заднего ряда. Главным компромиссом этой надёжной городской модели является довольно ограниченное пространство в багажном отсеке и спокойный характер управления.

Это замечательный и прагматичный инструмент для ежедневных поездок в пределах мегаполиса, где ключевым фактором выбора является минимальная начальная стоимость.

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Абсолютный лидер

Культовый кроссовер Toyota RAV4 в 2026 году получил совершенно новое шестое поколение, принеся массу важных изменений. Отныне самый популярный SUV бренда полностью отказался от чисто бензиновых версий. Классический гибрид доступен в шести различных комплектациях, включая внедорожную версию Woodland со специальными шинами и встроенными противотуманными фарами.

Базовые гибридные модификации демонстрируют образцовый показатель в районе 5,5–5,7 л/100 км в смешанном цикле. Модель предлагает самый большой объём багажника в своём классе. В салоне теперь установлена цифровая приборная панель размером 12,3 дюйма, обновленный центральный тачскрин и современный комплекс электронных помощников водителя. Автомобиль идеально подходит для молодых семей, которые ценят просторный салон, высокую надёжность и ликвидность.

Электрические альтернативы

Электрокар Toyota bZ получил существенное обновление технической начинки. Мощность электрической силовой установки выросла до 338 к.с., а максимальный запас хода в переднеприводном исполнении теперь достигает около 505 км на одном заряде. Благодаря переходу на новый стандартный порт NACS автомобиль получил полный доступ к быстрым зарядным станциям Supercharger, где зарядка аккумулятора с 10% до 80% занимает 30 минут.

Для поклонников яркого стиля японский бренд вернул на рынок модель Toyota C-HR, которая теперь стала полностью электрической и разделила техническую платформу с моделью bZ. Этот купе-кроссовер оснащается двумя электромоторами, системой полного привода 4x4 по умолчанию и развивает аналогичную мощность в 338 к.с. Дизайнерский кузов требует определенных жертв в плане практичности, ведь пассажиры второго ряда почувствуют недостаток свободного пространства над головой, а объем багажника уступает более крупным моделям.

Максимальные возможности

Для водителей, желающих одновременно воспользоваться преимуществами электрического и бензинового приводов, создан подключаемый гибрид Toyota RAV4 Plug-in Hybrid. Главной особенностью этой модификации стала увеличенная батарея, которая позволяет преодолевать до 83 км исключительно на электрической тяге.

Самым дорогим и самым бескомпромиссным представителем семейства стал полноприводный электромобиль Toyota bZ Woodland. Эта версия создана для любителей активного отдыха на природе и предлагает увеличенный до 213 мм дорожный просвет и защитный пластиковый обвес. Двухмоторная электрическая установка здесь форсирована до 375 к.с., а удлиненный кузов позволил выделить значительно больше полезного пространства для сумок и туристического снаряжения в багажнике.

Ранее Новини.LIVE писали, какие особенности гибрида Toyota RAV4 водители оценили больше всего. Речь идет о комплексе эксплуатационных характеристик, облегчающих повседневные поездки и дальние путешествия.

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