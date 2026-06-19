Лучшие автомобили с полным приводом в 2026 году

Audi RS6 Avant Performance 2023 года. Фото: netcarshow.com

Сегодня системы 4x4 массово устанавливаются на самые разные типы транспортных средств — от представительских седанов и семейных универсалов до высокотехнологичных гибридных гиперкаров. Полный привод одинаково эффективно помогает преодолевать песчаные дюны и безопасно реализовывать мощность свыше 1000 л.с. на мокром асфальте скоростной трассы. Среди огромного разнообразия предложений на рынке эксперты выделяют несколько самых ярких и бескомпромиссных автомобилей.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Car Magazine.

Настоящие вездеходы

Легендарный Land Rover Defender сумел пройти путь от простого фермерского инструмента до одного из самых комфортных внедорожников современности. Предлагая три варианта длины кузова, автомобиль сохранил фирменную геометрическую проходимость, двухступенчатую раздаточную коробку и блокировку дифференциалов. Главной технической новинкой стала передовая пневматическая подвеска, которая гарантирует королевский плавный ход на трассе и максимальный клиренс на бездорожье. Помимо экономичного плагин-гибрида, покупателям доступна экстремальная версия Octa с мощным двигателем V8 и уникальными ходовыми характеристиками для тяжелых условий.

Его главный исторический конкурент Toyota Land Cruiser остается символом абсолютной надёжности и долговечности на планете. Новое поколение модели сохранило классическую рамную архитектуру кузова, пониженную передачу и жесткие блокировки, получив при этом очень привлекательный дизайн в стиле ретро.

Если современный Defender кажется слишком изящным, альтернативой выступает Ineos Grenadier. Этот бескомпромиссный рамный автомобиль с неразъемными мостами оснащается надежными рядными шестерками от BMW и предлагает полностью аналоговый интерьер с авиационными тумблерами без лишних сенсорных экранов.

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Культовый статус

Немецкий Mercedes-Benz G-Class за почти 50 лет конвейерной жизни превратился в настоящий символ высокого статуса, не утратив при этом трех фирменных блокировок дифференциалов. Современная линейка предлагает эпатажную бензиновую версию AMG G63 с громким битурбо V8, а также совершенно новую электрическую модификацию G580 EQ. Электрокар оснащён четырьмя независимыми электродвигателями на каждое колесо, что гарантирует ювелирную точность распределения крутящего момента и позволяет машине разворачиваться на месте, как гусеничный танк.

Американскую школу олицетворяет гибридный Jeep Wrangler 4xe, который сохранил съемные двери, откидное лобовое стекло и независимую подвеску. Электрическая доработка позволяет этому вездеходу практически бесшумно ползти по крупным валунам на минимальной скорости.

Совершенно противоположный подход исповедует семейный универсал Audi RS6 Avant Performance. Этот практичный автомобиль сочетает вместительный багажник и комфортный 5-местный салон с ураганной динамикой суперкара. Фирменная система постоянного полного привода quattro работает в паре с 4-литровым двигателем V8 мощностью более 600 л.с., обеспечивая железное сцепление с дорогой в любую погоду.

Скоростные трассы

В мире экстремальных скоростей четыре ведущих колеса стали обязательным условием для выживания. Новый флагманский гиперкар Lamborghini Revuelto использует классический атмосферный двигатель V12 в паре с тремя электродвигателями, два из которых приводят в движение исключительно переднюю ось. Такая схема с суммарной мощностью более 1000 л.с. буквально вытягивает машину из крутых поворотов, полностью устраняя пробуксовку колес.

По аналогичному принципу построен и лимитированный Ferrari F80, где 3-литровый битурбо V6 сочетается с тремя электродвигателями. Суммарная мощность системы составляет 1183 к.с., что позволяет разгоняться до первой сотни за невероятные 2,15 с.

Немецкий Porsche 911 Turbo S благодаря интеллектуальному полному приводу навсегда избавился от прежней опасной репутации, став очень послушным и предсказуемым суперкаром на каждый день. Электроника ежесекундно перераспределяет крутящий момент между осями, позволяя уверенно ускоряться на мокром или припорошенном пылью асфальте.

В заключение стоит упомянуть культовый Nissan GT-R поколения R35, который только в этом году окончательно сходит с конвейера после 19 лет производства. Даже в конце своей карьеры полноприводный автомобиль мощностью 562 к.с. демонстрирует феноменальную стабильность и разгоняется до 100 км/ч за 2,8 с, оставаясь эталоном механического сцепления с дорогой.

Ранее Новини.LIVE писали, что Subaru наконец-то объединяет две свои лучшие идеи в одном автомобиле. Гибридная установка будет состоять из 2,5-литрового двигателя, литий-ионной батареи и двух электродвигателей.

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