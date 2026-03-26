Subaru наконец-то сочетает две свои лучшие идеи в одном авто
Компания Subaru готовит к премьере первый в своей истории гибридный SUV линейки Wilderness. Дебют новинки состоится на автосалоне в Нью-Йорке уже 1 апреля 2026 года. Ожидается, что модель будет базироваться на популярном кроссовере Forester. Автомобиль объединит легендарную проходимость бренда с современными экологическими технологиями.
Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Cars Coops.
Экономичная мощность
Гибридная установка будет состоять из 2,5-литрового двигателя, литий-ионной батареи и двух электромоторов. Суммарная мощность системы будет достигать 197 л.с. при среднем расходе топлива около 6,7 л/100 км. Такие показатели позволят кроссоверу быть одновременно динамичным на шоссе и экономным в городских пробках.
На трассе потребление топлива составит примерно 6,9 л/100 км, что является отличным результатом для полноприводного авто. Электрические моторы будут интегрированы непосредственно в вариатор для лучшей передачи крутящего момента.
Использование литий-ионных элементов питания обеспечит стабильную работу системы в различных климатических условиях.
Также читайте:
Как правильно выбрать подержанный Subaru Forester
Крепкие кроссоверы, которые проездят не менее 15 лет
Внедорожный характер
Версия Wilderness получит усиленную подвеску с увеличенным клиренсом до 236 мм. Кузов защитят специальными пластинами, а на капоте появится матовая наклейка для уменьшения бликов. Внешний вид дополнят 17-дюймовые черные диски с внедорожными шинами и контрастные медные акценты.
Салон оборудуют цифровой панелью на 12,3 дюйма и большим экраном мультимедиа диагональю 11,6 дюйма. Сиденья получат износостойкое покрытие StarTex, которое легко чистится после поездок на природу.
Такие обновления делают Forester Hybrid Wilderness универсальным инструментом для активных путешествий.
Читайте Новини.LIVE!