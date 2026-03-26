Subaru наконец-то сочетает две свои лучшие идеи в одном авто

Компания Subaru готовит к премьере первый в своей истории гибридный SUV линейки Wilderness. Дебют новинки состоится на автосалоне в Нью-Йорке уже 1 апреля 2026 года. Ожидается, что модель будет базироваться на популярном кроссовере Forester. Автомобиль объединит легендарную проходимость бренда с современными экологическими технологиями.

Экономичная мощность

Гибридная установка будет состоять из 2,5-литрового двигателя, литий-ионной батареи и двух электромоторов. Суммарная мощность системы будет достигать 197 л.с. при среднем расходе топлива около 6,7 л/100 км. Такие показатели позволят кроссоверу быть одновременно динамичным на шоссе и экономным в городских пробках.

На трассе потребление топлива составит примерно 6,9 л/100 км, что является отличным результатом для полноприводного авто. Электрические моторы будут интегрированы непосредственно в вариатор для лучшей передачи крутящего момента.

Использование литий-ионных элементов питания обеспечит стабильную работу системы в различных климатических условиях.

Внедорожный характер

Версия Wilderness получит усиленную подвеску с увеличенным клиренсом до 236 мм. Кузов защитят специальными пластинами, а на капоте появится матовая наклейка для уменьшения бликов. Внешний вид дополнят 17-дюймовые черные диски с внедорожными шинами и контрастные медные акценты.

Салон оборудуют цифровой панелью на 12,3 дюйма и большим экраном мультимедиа диагональю 11,6 дюйма. Сиденья получат износостойкое покрытие StarTex, которое легко чистится после поездок на природу.

Такие обновления делают Forester Hybrid Wilderness универсальным инструментом для активных путешествий.